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Лучшие дни для решения проблем и похода к стоматологу. Лунный календарь на неделю с 29 ноября по 5 декабря
Источник материала: ОНТ
Сходить к зубному, обрести душевную гармонию и уделить время уходу за волосами. «Лунный календарь» программы «Метеогид» на ОНТ расскажет, чем заняться на неделе с 29 ноября по 5 декабря.
Уделите время уходу за волосами – сделайте витаминные или питательные маски. А еще на следующей неделе можно попробовать сменить имидж – лучше всего это сделать 30 ноября, 1 и 2 декабря.
Чтобы поход к стоматологу прошел результативно и легко, выбирайте 29 ноября и 2 декабря.
В среду 1 декабря постарайтесь обрести душевную гармонию. В субботу 4 декабря избегайте поездок и путешествий – возможны аварии. 5-го – большая вероятность добиться нужного результата в любой сфере.
3 декабря ожидается слабая магнитная буря. Возмущения с перерывами дойдут до 4 баллов и будут длиться всего несколько часов.
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Лучшие дни для решения проблем и похода к стоматологу. Лунный календарь на неделю с 29 ноября по 5 декабря
Сходить к зубному, обрести душевную гармонию и уделить время уходу за волосами. «Лунный календарь» программы «Метеогид» на ОНТ расскажет, чем заняться на неделе с...
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