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Лучшие дни для решения проблем и похода к стоматологу. Лунный календарь на неделю с 29 ноября по 5 декабря

28.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лучшие дни для решения проблем и похода к стоматологу. Лунный календарь на неделю с 29 ноября по 5 декабря

Сходить к зубному, обрести душевную гармонию и уделить время уходу за волосами. «Лунный календарь» программы «Метеогид» на ОНТ расскажет, чем заняться на неделе с 29 ноября по 5 декабря.

Уделите время уходу за волосами – сделайте витаминные или питательные маски. А еще на следующей неделе можно попробовать сменить имидж – лучше всего это сделать 30 ноября, 1 и 2 декабря.

Чтобы поход к стоматологу прошел результативно и легко, выбирайте 29 ноября и 2 декабря.

В среду 1 декабря постарайтесь обрести душевную гармонию. В субботу 4 декабря избегайте поездок и путешествий – возможны аварии. 5-го – большая вероятность добиться нужного результата в любой сфере.

3 декабря ожидается слабая магнитная буря. Возмущения с перерывами дойдут до 4 баллов и будут длиться всего несколько часов.


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Сходить к зубному, обрести душевную гармонию и уделить время уходу за волосами. «Лунный календарь» программы «Метеогид» на ОНТ расскажет, чем заняться на неделе с...
 
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