ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Жлобинский «Металлург» лидирует в чемпионате Беларуси по хоккею

28.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Жлобинский «Металлург» лидирует в чемпионате Беларуси по хоккею

Жлобинский «Металлург», который сейчас возглавляет турнирную таблицу, обыграл дома «Брест» со счётом 4:2. 

«Волки» упрочили лидерство, теперь у команды уже 47 очков. «Гомель» обыграл «Лиду» – 3:1. Команда Сергея Стася обошла «Шахтёр» и «Юность». Теперь первые две позиции в Экстралиге занимают команды из Гомельской области. Отметим и победу «Немана» в гостях над «Могилевом» – 3:0. Гродненский клуб остался на 5-м месте.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жлобинский «Металлург», который сейчас возглавляет турнирную таблицу, обыграл дома «Брест» со счётом 4:2.  «Волки» упрочили лидерство, теперь у команды уже 47 очков....
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы завершили выступление на чемпионате мира по настольному теннису
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by