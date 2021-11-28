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Жлобинский «Металлург» лидирует в чемпионате Беларуси по хоккею
Источник материала: ОНТ
Жлобинский «Металлург», который сейчас возглавляет турнирную таблицу, обыграл дома «Брест» со счётом 4:2.
«Волки» упрочили лидерство, теперь у команды уже 47 очков. «Гомель» обыграл «Лиду» – 3:1. Команда Сергея Стася обошла «Шахтёр» и «Юность». Теперь первые две позиции в Экстралиге занимают команды из Гомельской области. Отметим и победу «Немана» в гостях над «Могилевом» – 3:0. Гродненский клуб остался на 5-м месте.
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Жлобинский «Металлург», который сейчас возглавляет турнирную таблицу, обыграл дома «Брест» со счётом 4:2. «Волки» упрочили лидерство, теперь у команды уже 47 очков....
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