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Во Франции полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов

28.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Во Франции полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов

В центре французской столицы вспыхнули столкновения демонстрантов с полицией.  

На протест против расизма и государственного насилия вышли антифашистские движения. Они призвали к маршу против ультраправых течений, их идей, поскольку ультраправый телеведущий и кандидат в президенты Эрик Земмур, которого ранее обвиняли в разжигании расовой ненависти, стал заметной фигурой в преддверии выборов, которые состоятся в апреле. По данным на этот час, полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ.


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В центре французской столицы вспыхнули столкновения демонстрантов с полицией.   На протест против расизма и государственного насилия вышли антифашистские...
 
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