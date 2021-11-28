Во Франции полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов

Источник материала: ОНТ

В центре французской столицы вспыхнули столкновения демонстрантов с полицией.

На протест против расизма и государственного насилия вышли антифашистские движения. Они призвали к маршу против ультраправых течений, их идей, поскольку ультраправый телеведущий и кандидат в президенты Эрик Земмур, которого ранее обвиняли в разжигании расовой ненависти, стал заметной фигурой в преддверии выборов, которые состоятся в апреле. По данным на этот час, полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ.





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