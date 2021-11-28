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Белорусы завершили выступление на чемпионате мира по настольному теннису

28.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусы завершили выступление на чемпионате мира по настольному теннису

В Хьюстоне продолжается чемпионат мира по настольному теннису. Белорусские спортсмены выступление завершили достаточно рано. В мужском личном разряде Павел Платонов и Александр Ханин проиграли уже в первом раунде. 

Дарья Триголос смогла дойти до второго раунда, но там тоже проиграла. Дальше всего удалось пробиться нашей смешанной паре Ханин-Триголос, но на пути к 1/8 финала их остановил российский тандем. Чемпионат мира проходит в год Олимпиады, турнир решили пропустить топ-игроки Ма Лон (олимпийский чемпион), а также призер Игр Дмитрий Овчаров из Германии. Но состав участников все равно очень мощный. Завершится турнир 29 ноября. 

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В Хьюстоне продолжается чемпионат мира по настольному теннису. Белорусские спортсмены выступление завершили достаточно рано. В мужском личном разряде Павел...
 
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