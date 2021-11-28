Нутрициолог раскрыла пользу лука

Источник материала: ОНТ

Нутрициолог, врач Мария Тихомирова рассказала о ряде полезных свойств лука. Слова эксперта приводит РИА «Новости».

По словам Тихомировой, лук обладает противовирусными и антибактериальными эффектами, а также содержит серу – это помогает при дезинтоксикации. Кроме того, этот овощ служит источником витамина С, выводит лишнюю жидкость и стимулирует пищеварение.

При этом эксперт предупредила, что употреблять лук нужно с осторожностью, если у вас язва двенадцатиперстной кишки и желудка.

Фото: Pixabay

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