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Нутрициолог раскрыла пользу лука
Источник материала: ОНТ
Нутрициолог, врач Мария Тихомирова рассказала о ряде полезных свойств лука. Слова эксперта
По словам Тихомировой, лук обладает противовирусными и антибактериальными эффектами, а также содержит серу – это помогает при дезинтоксикации. Кроме того, этот овощ служит источником витамина С, выводит лишнюю жидкость и стимулирует пищеварение.
При этом эксперт предупредила, что употреблять лук нужно с осторожностью, если у вас язва двенадцатиперстной кишки и желудка.
Фото: Pixabay
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Нутрициолог, врач Мария Тихомирова рассказала о ряде полезных свойств лука. Слова эксперта приводит РИА «Новости». По словам Тихомировой, лук обладает...
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