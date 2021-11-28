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В лагере беженцев шокированы новостью о погибшем мигранте на границе с Литвой

28.11.2021 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В лагере беженцев шокированы новостью о погибшем мигранте на границе с Литвой

Новости о новых погибших вызывают шок в кризисном центре в «Брузгах» –  там по-прежнему беженцы ждут гуманитарный коридор от Польши, но пока действия наших соседей не отличаются даже минимальным гуманизмом.


Люди откровенно напуганы, некоторые потеряли своих родных и до сих пор не знают, где они находятся и что с ними. И теряли они их именно во время столкновений с польскими или литовскими силовиками. Не раз Сеть уже облетало видео, где семьи просто разрывают, забирают детей, а родителей вышвыривают в Беларусь. В «Брузгах» есть семья, которая считает, что погибший может быть их родственником. Они показывают  фотографии: вот этот человек пропал из стихийного лагеря, когда кризисного центра еще не было и люди жили под открытым небом. Родственники говорят, что погибший очень похож на мужчину с фото. 

Беженцы боятся, что с их родными, которым удалось попасть по ту сторону колючей проволоки,  может произойти то же самое. Опасаются и за людей, которые сейчас остаются в лесах. Это видео выложили в группе социальной сети, где беженцы обмениваются информацией. Они встревожены тем, что при попытке пересечь границу они могут погибнуть. Литва сегодня в очередной раз продемонстрировала: человеческая жизнь там ничего не стоит.

Тем временем белорусы пытаются сделать все, чтобы беженцы чувствовали себя в безопасности. На помощь приходят целыми семьями.

В лагере беженцев сейчас стараются не терять надежды и ждут гуманитарного коридора в Германию.  Визит Президента, состоявшийся сюда накануне, убедил людей в том, что сейчас они, по крайней мере, находятся  в безопасности, белорусская сторона будет делать все, чтобы добиться воссоединения семей в ЕС.

Президент Беларуси также обратился к народам Польши и Германии – обществу, которое должно открыть глаза на жестокость действий своих властей и остановить кровопролитие.

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Новости о новых погибших вызывают шок в кризисном центре в «Брузгах» –  там по-прежнему беженцы ждут гуманитарный коридор от Польши, но пока действия наших...
 
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