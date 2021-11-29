Кочубей: Беларусь не удалось превратить в серую зону

Источник материала: ОНТ

То, что происходит на планете, уже больше напоминает необратимую реакцию. И замешали этот геополитический коктейль те, кто, очевидно, забыл об уроках холодной войны, когда весь мир оказался в шаге от точки невозврата. Что сейчас происходит вдоль польской границы – лишь один из ингредиентов этой взрывоопасной смеси.

В современном мире стоит устойчивый запах пороха. И избавиться от этого зловещего аромата уже, кажется, невозможно. Игра НАТОвскими военными мускулами по всему контуру Союзного государства. Но готовы стрелять и другим оружием: виртуальным, словесным и даже биологическим. Порой невольно задумываешься: а не та ли эта «новая мировая»?

С этим вопросом на полях минского форума Игорь Позняк обратился к Марианне Кочубей – эксперту, которая имеет свой твердый взгляд на всё происходящее. Подробнее – в видеоинформации.





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