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Кочубей: Беларусь не удалось превратить в серую зону

29.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кочубей: Беларусь не удалось превратить в серую зону

То, что происходит на планете, уже больше напоминает необратимую реакцию. И замешали этот геополитический коктейль те, кто, очевидно, забыл об уроках холодной войны, когда весь мир оказался в шаге от точки невозврата. Что сейчас происходит вдоль польской границы – лишь один из ингредиентов этой взрывоопасной смеси.  

В современном мире стоит устойчивый запах пороха. И избавиться от этого зловещего аромата уже, кажется, невозможно. Игра НАТОвскими военными мускулами по всему контуру Союзного государства.  Но готовы стрелять и другим оружием: виртуальным, словесным и даже биологическим. Порой невольно задумываешься: а не та ли эта «новая мировая»?

С этим вопросом на полях минского форума Игорь Позняк обратился к Марианне Кочубей – эксперту, которая имеет свой твердый взгляд на всё происходящее. Подробнее – в видеоинформации.


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То, что происходит на планете, уже больше напоминает необратимую реакцию. И замешали этот геополитический коктейль те, кто, очевидно, забыл об уроках холодной...
 
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