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Главный тренер Академии футбола АБФФ Владимир Корытько: Состав, который подобрал «Шахтер», был чемпионский
Источник материала: ОНТ
Итоги футбольного сезона подведем с главным тренером Академии АБФФ, в прошлом игроком сборной Беларуси. Владимир Корытько у нас в гостях.
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Главный тренер Академии футбола АБФФ Владимир Корытько: Состав, который подобрал «Шахтер», был чемпионский
Итоги футбольного сезона подведем с главным тренером Академии АБФФ, в прошлом игроком сборной Беларуси. Владимир Корытько у нас в гостях. Подробнее – в программе...
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