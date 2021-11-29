ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Герои Беларуси Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко

29.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Герои Беларуси Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко

Иногда новости воспринимают как зеркало самой жизни. Это, конечно, не так! Ведь журналисты отражают только часть происходящего. С одной стороны, этого достаточно, чтобы понять курс, по которому идёт мир и страна, но с другой – так можно упустить то, что не кричит о себе, но заслуживает вдумчивого и уважительного внимания. 

На неделе на двух Героев Беларуси стало больше. К сожалению, посмертно. Летчики Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко. Эти имена мы должны помнить. Своим подвигом они не только спасли жизни, отдав собственные. Такие герои позволяют верить лучшему в человеке, верить в то, что добро всегда побеждает.


Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Иногда новости воспринимают как зеркало самой жизни. Это, конечно, не так! Ведь журналисты отражают только часть происходящего. С одной стороны, этого достаточно,...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Руководство в Польше обезумело»: зачем Президент Лукашенко лично приезжал к беженцам?
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by