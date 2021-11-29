Герои Беларуси Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко

Источник материала: ОНТ

Иногда новости воспринимают как зеркало самой жизни. Это, конечно, не так! Ведь журналисты отражают только часть происходящего. С одной стороны, этого достаточно, чтобы понять курс, по которому идёт мир и страна, но с другой – так можно упустить то, что не кричит о себе, но заслуживает вдумчивого и уважительного внимания.

На неделе на двух Героев Беларуси стало больше. К сожалению, посмертно. Летчики Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко. Эти имена мы должны помнить. Своим подвигом они не только спасли жизни, отдав собственные. Такие герои позволяют верить лучшему в человеке, верить в то, что добро всегда побеждает.





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