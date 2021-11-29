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«Ну Миша, он случайно забежал». Кот эмоционально отчитал девушку, которая привела парня в дом. Вы точно будете смеяться! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Новый человек в квартире – это всегда неожиданное решение, которое обязательно нужно согласовывать с постоянными жителями. Именно так считает кот Михаил на видео, который решительно осуждает то, что хозяйка привела к себе в дом какого-то мужчину. На историю
На видео можно видеть недовольного ситуацией кота, который высказывает свое возмущение хозяйке. «Он случайно забежал», – вынуждена оправдываться девушка, пытаясь успокоить кота, однако тот продолжает негодовать.
Видео с котом-собственником просмотрели более 6,9 млн раз. Пользователей интернета развеселил питомец с характером.
Фото: pixabay
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«Ну Миша, он случайно забежал». Кот эмоционально отчитал девушку, которая привела парня в дом. Вы точно будете смеяться! (ВИДЕО)
Новый человек в квартире – это всегда неожиданное решение, которое обязательно нужно согласовывать с постоянными жителями. Именно так считает кот Михаил на видео,...
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