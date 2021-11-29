ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Ну Миша, он случайно забежал». Кот эмоционально отчитал девушку, которая привела парня в дом. Вы точно будете смеяться! (ВИДЕО)

29.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«Ну Миша, он случайно забежал». Кот эмоционально отчитал девушку, которая привела парня в дом. Вы точно будете смеяться! (ВИДЕО)

Новый человек в квартире – это всегда неожиданное решение, которое обязательно нужно согласовывать с постоянными жителями. Именно так считает кот Михаил на видео, который решительно осуждает то, что хозяйка привела к себе в дом какого-то мужчину. На историю обратил внимание ridus.ru.

На видео можно видеть недовольного ситуацией кота, который высказывает свое возмущение хозяйке. «Он случайно забежал», – вынуждена оправдываться девушка, пытаясь успокоить кота, однако тот продолжает негодовать. 

Видео с котом-собственником просмотрели более 6,9 млн раз. Пользователей интернета развеселил питомец с характером.

«Ишь, разговорчивый такой», «Ага, случайно забежал, Миша, не верь ей!», «Он просто защищает своего человека и свою территорию», «Он будто говорит "как вы могли?"», – писали в комментариях.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый человек в квартире – это всегда неожиданное решение, которое обязательно нужно согласовывать с постоянными жителями. Именно так считает кот Михаил на видео,...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Руководство в Польше обезумело»: зачем Президент Лукашенко лично приезжал к беженцам?
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by