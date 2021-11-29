«Ну Миша, он случайно забежал». Кот эмоционально отчитал девушку, которая привела парня в дом. Вы точно будете смеяться! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Новый человек в квартире – это всегда неожиданное решение, которое обязательно нужно согласовывать с постоянными жителями. Именно так считает кот Михаил на видео, который решительно осуждает то, что хозяйка привела к себе в дом какого-то мужчину. На историю обратил внимание ridus.ru.



На видео можно видеть недовольного ситуацией кота, который высказывает свое возмущение хозяйке. «Он случайно забежал», – вынуждена оправдываться девушка, пытаясь успокоить кота, однако тот продолжает негодовать.

Видео с котом-собственником просмотрели более 6,9 млн раз. Пользователей интернета развеселил питомец с характером.

«Ишь, разговорчивый такой», «Ага, случайно забежал, Миша, не верь ей!», «Он просто защищает своего человека и свою территорию», «Он будто говорит "как вы могли?"», – писали в комментариях.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на нас в Telegram