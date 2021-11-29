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Готовность Польши разместить американский ядерный арсенал ставит под угрозу безопасность Евросоюза

29.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Готовность Польши разместить американский ядерный арсенал ставит под угрозу безопасность Евросоюза

Польская правящая верхушка сейчас пытается растянуться в политическом шпагате – между ЕС и США. Вот только гибкости не хватает. Откровенный шантаж евросоюзников и требование к себе «особого отношения» уже заметно раздражают Брюссель. А готовность Польши разместить у себя американский ядерный арсенал, от которого сейчас пытается избавиться Германия, ставит под угрозу безопасность всего Евросоюза. И в Брюсселе это тоже понимают.


В своей воинственности Варшава будто впадает в транс. А иначе зачем им на границе военная группировка в 15 тысяч? Это против двух тысяч беженцев, из которых половина женщины и дети? 

Боевые вертолёты, бронемашины, танки. На этой неделе польская армия приступила к активной фазе учений «Tumak-21» вблизи белорусской границы, в которых участвует и НАТОвская тактическая группа. В пятницу на танках форсировали реку. И не надо быть военным, чтобы понять: это отработка не оборонительных действий, а наступательных.    

К чему готовится Польша? Почему Литва стянула к нашим границам четыре тысячи военных и зачем Украина проводит внеплановые военные учения? И все это на фоне активных действий разведки НАТО. Вот что говорят об этом в нашем Минобороны.  

Леонид Касинский, начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси: «Мы отмечаем дальнейшие шаги по эскалации обстановки. Отмечен ряд мероприятий по переброске войск иностранных контингентов. В настоящий момент на белорусско-польскую границу прибыли военнослужащие Эстонии, в задачи которых будут входить инженерные мероприятия по подготовке рокадных дорог вдоль государственной границы Беларуси. Как связан миграционный кризис с данными мероприятиями, непонятно. Это входит в перечень мероприятий заблаговременной подготовки театра военных действий к ведению боевых действий».

 И этот театр сегодня разворачивают по всей границе Союзного государства. Российские военные в эти дни следят за эсминцем военно-морских сил США, судно вошло в акваторию Чёрного моря.

Американский боевой корабль несёт управляемое ракетное оружие. В 6-м флоте Военно-морских сил США уверяют, что направили эсминец для патрулирования и взаимодействия с партнёрами и союзниками НАТО, что через три недели судно покинет акваторию. Но что-то слишком часто в последнее время боевые корабли Альянса стали заходить в Черное море...

По данным российского военного ведомства, за этот месяц ВВС США совершили около 30 вылетов стратегических бомбардировщиков к границе Союзного государства. Это в 2,5 раза больше, чем за ноябрь 2020-го. Есть повод задуматься… 

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Польская правящая верхушка сейчас пытается растянуться в политическом шпагате – между ЕС и США. Вот только гибкости не хватает. Откровенный шантаж евросоюзников...
 
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