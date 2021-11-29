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Сергеенко: ЦИК получит новое название и полномочия

29.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сергеенко: ЦИК получит новое название и полномочия

Центральная избирательная комиссия получит новые название и полномочия. Об этом сообщил глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко в эфире телеканала «Беларусь 1», пишет БЕЛТА.

Такие нормы закреплены в обновленном проекте Конституции, сообщил Игорь Сергеенко.


Фото: БЕЛТА

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Центральная избирательная комиссия получит новые название и полномочия. Об этом сообщил глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко в эфире...
 
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