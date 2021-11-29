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Сергеенко: ЦИК получит новое название и полномочия
Источник материала: ОНТ
Центральная избирательная комиссия получит новые название и полномочия. Об этом сообщил глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко в эфире телеканала «Беларусь 1»,
Такие нормы закреплены в обновленном проекте Конституции, сообщил Игорь Сергеенко.
Фото: БЕЛТА
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Центральная избирательная комиссия получит новые название и полномочия. Об этом сообщил глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко в эфире...
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