|
Конституционное прошлое, настоящее и будущее: какими полномочиями будет наделено Всебелорусское народное собрание?
Источник материала: ОНТ
На этой неделе исполнилось 25 лет историческому референдуму, определившему конституционный строй нашей страны. 24 ноября 1996-го года внесли изменения, которые не просто дополнили первоначальную редакцию, а вывели страну и общество с обочины социальной, геополитической (в которой мы оказались после крушения союза) на скоростную магистраль.
Сейчас немного подзабылось, но это важно помнить – в каких условиях, в каком контексте белорусы формировали свой Основной закон. Обратимся к хронике.
Кадры говорят сами за себя. И едва ли они вызовут ностальгию у тех, кому сегодня немного за 40. Внезапно упавшая на белорусов «свобода» оказалась совсем не сытой и спокойной, как кому-то виделась. В кошельках «зоопарк», который едва ли можно было обменять на совсем недешевую бакалею или вот уж совсем предел мечтаний – заветную палку колбасы. Пустые и унылые прилавки и уличные «менялы», которые нашептывали нам магическое «доллары-марочки».
Цена на хлеб могла меняться каждый день. Эти цифры больше напоминают скачки на ипподроме, а свой курс валют устанавливал даже университет – в общем, полная неразбериха. Казалось тогда, что все мы летим в некую бездонную неизвестность. И именно 1994-й, как сейчас уже понятно, в тот момент стал для Беларуси и белорусов поворотным. Формула, с которой пришел первый Президент, сработала. «Отвести страну от пропасти» – не просто, не быстро, и не без палок в колеса. Но это удалось. И эти первые годы на сломе оказались самыми трудными.
Возможно, именно поэтому на референдуме 1996-го страна голосовала осознанно и удивительно монолитно. По разным вопросам.
Например, более 88% белорусов проголосовали тогда за 3-е июля как День Независимости. А ведь это не просто праздничная дата, это код, в котором вся наша суть, наши ценности, наша миссия. И вот спустя 25 лет мы снова размышляем о своем Пути.
В размышлениях о конституционном прошлом, настоящем и будущем прошли последние восемь месяцев для всей страны. Тысячи идей от белорусов, онлайн и на бумаге, в адрес общественных объединений, парламента.
Зерна народной мудрости от огромного массива неактуальных и неконцептуальных предложений отобрала Конституционная комиссия. 36 человек. Очень разных. И собрать единый образ будущего Беларуси получилось не по всем позициям. Проект совершенствовала рабочая группа. С ней, как и с комиссией, Президент встречался не раз. И оказалось, что согласовать позиции даже людям с весомым политическим, управленческим и жизненным опытом, а значит понимающим, что для общего блага через правовые тернии все же нужно приходить к консенсусу, непросто. Но проект, уже вместе с комиссией, которая одобрила идеи рабочей группы, все же представили Главе государства.
Впрочем, так положено: по статусу Президент олицетворяет единство народа. А значит, должен удостовериться, что к единому знаменателю пришли все разработчики проекта Конституции. Самым острым дискуссионным вопросом стал статус Всебелорусского народного собрания.
Форма народовластия, но только в Конституции никак пока не прописанная. 25 лет назад Всебелорусское народное собрание сыграло важнейшую роль, когда нужно было разрешить конституционные противоречия, которые достались, по сути, в наследство уже суверенной стране с избранным в 1994 году Президентом.
У Верховного совета было много пространства для маневров, эмоциональных и необдуманных. Депутаты могли менять Конституцию, назначать судей и состав Центризбиркома, определять внутреннюю и внешнюю политику страны.
Овальный зал в те далекие годы превратился в авансцену для личных амбиций ментально все еще товарищей. «Не слышно», «шум в зале» – таких пометок (и это самые корректные) полно в стенограммах заседаний. Сплошные эмоции.
Часть фракционно-партийной элиты растерялась перед новыми реалиями. Жизнь требовала решения экономических вызовов 90-х: тотальный дефицит товаров, нарушенные производственные цепочки, потеря рынков сбыта. А Верховный совет скатывался в политические склоки. Так дальше продолжаться не могло. Это понимал Президент и, чтобы избежать баталий еще и на улицах, собрал тысячи белорусов, чтобы посоветоваться.
Так проходило первое Всебелорусское народное собрание. Народные делегаты с позицией и доводами Александра Лукашенко согласились – все разрешит референдум. Приняли резолюцию. Она поддержала курс Президента. На стабильность, порядок и ответственность всех госорганов перед народом и Конституцией. И в том, что надо создать условия, как сказали бы сегодня, спокойно работать первому лицу. На пользу стране и людям.
Референдум 24 ноября 1996-го поставил перед белорусами несколько вопросов. Празднование Дня Независимости на 3 июля сочли отличной идеей. А вот отказ от смертной казни граждане не одобрили. Бесконечные дрязги интриганов в Овальном зале белорусы решительно оставили в прошлом. Как и сам Верховный совет. Появился двухпалатный парламент – Национальное собрание.
«За» перераспределение полномочий в пользу исполнительной власти и Президента проголосовали больше 80% белорусов. По итогам референдума 1996-го была обновлена и дополнена Конституция. И это, по словам очевидцев, позволило стране развиваться дальше как правовому демократическому государству, по всем международным стандартам. Беларусь решительно пошла по своему суверенному пути. Но такое развитие событий резко не устроило Запад.
И ответственность. Наша история, 25 лет назад, уже показала, что значит личность Президента и поддержка народа. И на события – народное собрание, референдум – нужно смотреть именно в связке. Они стали в 1996-м отправной точкой для эволюционного развития президентской республики. Такой же она и останется.
Именно так – для потомков. Что будет в мире дальше – не знает никто, но точно неспокойно. Конституция – не догма, и момент корректировки Закона наступил. Выросло новое поколение – в новых экономических и информационных условиях. Поэтому нужен и баланс полномочий госорганов, и страховка в лице Всебелорусского народного собрания. Уже в конституционном статусе. Так будет надежнее. Чтобы упредить политическую лихорадку, как в переломный 1996-й, несмотря на то, что полномочий у Президента станет меньше.
В состав Всебелорусского народного собрания предлагают избирать представителей всех ветвей власти и гражданского общества. Но как формировать – с порядком еще предстоит детально определиться. Но права народного вече разработчики уже прописали.
Изменения коснулись 77 статей. Но живет Конституция в законах. И в конечном итоге парламенту предстоит привести их в гармонию с решениями референдума. Как быть «до», переходные положения в проекте сформулированы.
На референдум белорусы должны прийти с четким пониманием сути всех изменений. Поэтому Александр Лукашенко призвал авторов обновленной Конституции объяснять людям формулировки. Все тщательно обдумать придется и комиссии, прежде чем представить Президенту вариант проекта Основного закона. Затем – покажем пример той самой преемственности – будем советоваться и обсуждать проект. После юридическая дошлифовка и референдум. Так сложилось исторически, за белорусами последнее слово в одобрении новаций. И, возможно, наше решение спустя четверть века потомки тоже посчитают решительным и значимым для суверенной и независимой Беларуси.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Конституционное прошлое, настоящее и будущее: какими полномочиями будет наделено Всебелорусское народное собрание?
На этой неделе исполнилось 25 лет историческому референдуму, определившему конституционный строй нашей страны. 24 ноября 1996-го года внесли изменения, которые не...
|
Архив (Разное)