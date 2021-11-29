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Правда нужна даже мертвым. Как продвигается уголовное дело о геноциде белорусов в годы Великой Отечественной?
Источник материала: ОНТ
Нам как-то всегда казалось, что есть вещи, даты, события, имена, которые останутся в истории навсегда. Что о них лучше молчать, чем говорить. Например, подвиги дедов в Великую Отечественную. Какие еще слова нужны, когда просто представишь, как юные и полные жизни бросались под танки, а совсем молоденькие девочки вырывали у смерти раненных. А Брестская крепость? А Сталинград? Хатынь.
Но жизнь показывает, что даже звенящую болью историю могут заглушить. А потому о ней еще как надо говорить. Память надо не только хранить, но и защищать.
В этом смысле большая работа Генеральной прокуратуры по расследованию уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны делает этот процесс не архивным, а абсолютно живым. Для нас это дело принципа и чести. Одиннадцать с половиной тысяч опрошенных свидетелей. Плотная работа с российскими коллегами, есть интерес за рубежом. Мы готовы представить факты всему миру.
У обычного человека от таких рассказов кровь в жилах стынет – на лице этой женщины ни слезинки. Силу духа и стойкость закалила в детстве. Когда началась война, Марии Карповой было всего три года.
И в голове не укладывается, как ребенок может столь подробно помнить те события. Ответ прост – дома было принято не забывать – слишком много пришлось пережить. Отец помогал партизанам, за это фашисты зверски издевались над всей семьей.
После истязаний в камерах для многих смерть была избавлением. Но Марии Карповой и ее семье была уготована другая судьба. На долгие два года они стали узниками концлагеря Дахау. О том времени сегодня напоминает фотография ее мамы, карточка сохранилась чудом. Такие были пришиты к одежде каждого заключенного – с этой на нас смотрят состарившиеся глаза, хотя и совсем молодой женщины, тогда ей было всего 23 года.
И это не удивительно, эти глаза видели зло в максимальной его концентрации. Дахау – первый «опытный полигон» Германии, в лагере были газовая камера и крематорий, проводились медицинские опыты над заключенными, ставились хирургические эксперименты, часто без анестезии. По разным оценкам, здесь погибли от 42 до 70 тысяч человек. Марии Карповой и ее родителям выжить удалось.
И это лишь одна история из миллионов. На долю нашего народа выпало немало. Белорусов кололи, резали, расстреливали, отправляли в концлагеря, сжигали заживо, травили газом. Кто-то скажет, чего ждать, война ведь. Но к ней (в классическом понимании этого страшного явления) все это не имеет никакого отношения. Это не армия идет на армию, а жизнь по законам военного времени. Это преступление против человека, истребление и геноцид.
Это за гранью человеческого понимания. И таких свидетельств сотни тысяч. Еще в советское время их собирала Чрезвычайная государственная комиссия, созданная во время войны. Проведено немало расследований. Были запротоколированы многочисленные факты геноцида, которые легли в доказательную базу по обвинению нацистских преступников на Нюрнбергском трибунале. Но белые пятна и после громкого дела остались, уверен Алексей Литвин – этой исследовательской работе отдал почти полвека. В Беларуси нацисты устроили геноцид, это будет доказывать и дальше, верить в то, что мы просто свыклись с той трагедией, не намерен.
В Советском союзе долгое время о войне говорили мало, сказалась нанесенная травма. Собрали крупицы от огромного пласта фактов. Так пришло самоуспокоение, показалось, о войне теперь мы знаем все. На самом деле, иллюзия – то, что тогда было аксиомой, сегодня превратилось в теоремы, которым нужны доказательства. Весной Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.
34 глубокие ямы и фрагменты 300 человеческих тел обнаружили недалеко от Гомеля. Ченковский лес оказался «расстрельным» участком фашистов. Тела лежат штабелями. Среди погребенных – исключительно мирные жители: об этом свидетельствуют найденные в большом количестве личные вещи.
Большое уголовное дело о геноциде белорусского народа – это сотни трагических историй из жизни каждого региона страны. По сути, в военные годы немецкие оккупанты и их пособники превратили Беларусь в одну большую братскую могилу.
Логойский район. Недалеко деревня Логоза, еще несколько десятков километров – и Минск со своей бурлящей жизнью. Но здесь атмосфера иная – каждый метр этой земли залит кровью и слезами. В годы войны в этих лесах людей расстреливали, и закапывали здесь же.
О том, что здесь немцы уничтожали деревенских, молва ходила. На предполагаемой возвышенности даже появился обелиск. Но благодаря расследованию дела о геноциде тайны этой земли раскрыты – в этом месте покоится полторы тысячи человек. Раскопки здесь начались еще весной. Теперь историки вместе с криминалистами знают, что случилось в 1941-ом.
Находки повергают в ужас: люди цеплялись за жизнь из последних сил, женщины пытались укрыть своим телом малышей. Сложно даже представить, что это такое – идти на смерть и знать – эти вдохи последние.
Почти всех, кто имеет отношение к этим расстрелам, скорее всего, давно уже нет в живых, но есть еще и суд памяти, и у него, как и у этих преступлений, срока давности нет. А значит за всю боль, кровь и страдания должен быть ответ.
Это уникальные документы. В начале двухтысячных историки их получили из архива КГБ. Рассекречено! Дальше кропотливая работа – свидетельские показания сравнивают с немецкими документами. Так вырисовывается объективная картина событий. Благодаря этому же расследованию уже понятно – населенных пунктов, уничтоженных оккупантами, больше. Сейчас принято считать, что таких 9200. Историки уверены: по меньшей мере, сотню можно прибавлять смело. Может измениться и число жертв: пока мы знаем, что погиб каждый третий белорус. Увы, не исключено, их больше.
Документы, которые доказывают геноцид, хранятся не только в Беларуси, но еще в Германии, Чехии, многие еще в советское время были переданы в архивы России.
Сегодня, когда свидетелей той страшной войны в живых остается все меньше, говорить чаще и больше еще важнее. Чтобы новая война никогда не грянула, страдания миллионов людей не были напрасны, о главной трагедии человечества знали нынешние поколения, а история маленькой Марии Карповой не была забыта.
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Правда нужна даже мертвым. Как продвигается уголовное дело о геноциде белорусов в годы Великой Отечественной?
Нам как-то всегда казалось, что есть вещи, даты, события, имена, которые останутся в истории навсегда. Что о них лучше молчать, чем говорить. Например, подвиги дедов в...
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