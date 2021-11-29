Как Запад будет бороться с сетью европейских контрабандистов?

Источник материала: ОНТ

Минимум 27 человек погибли на этой неделе в холодных водах пролива Ла-Манш. Через него только лишь за ноябрь и только официально из Франции в Великобританию перебрались уже около 3000 беженцев. В нынешнем году поток в разы превысил показатели и 2019-го, и 2020-го. Так, по данным британского МВД, число ищущих убежища преодолело 25 тысяч! А год ещё не завершился!





Вот и на этой неделе в Ла-Манше обнаружили лодку. Перевернувшуюся. Это суденышко перевозило несколько десятков человек. Более точная цифра неизвестна. Но лодка явно не была рассчитана на большую нагрузку. И теперь решения евросиловиков о возвращении на родину ожидают 27 тел. А остальные, кого не нашли с этого рейса в один конец? А другие? Все они, несчитанные и неучтенные, брошенные и безымянные, объявлены Лондоном и Парижем «пропавшими без вести».

И да, о словах. Премьер Джонсон, конечно, заявил, что «шокирован, потрясен и глубоко опечален этой гибелью», что «его мысли с жертвами и их семьями». И еще сказал, что настало время «работать сообща, чтобы не дать уйти от ответственности криминальным сетям, виновным в убийстве».

А с другой стороны пролива один французский депутат предложил создать гуманитарный коридор. Причем вопрос о реадмиссии Парижем не рассматривается. То есть о совместной работе речи не идет. В своих выступлениях западные политики постоянно топят друг друга в потоках обвинений.

Однако ни Джонсон, ни его французские коллеги не готовы взять вину на себя за само появление волны беженцев и за то, что «Ла-Манш превращается в одно большое кладбище». Так описал ситуацию представитель общественной организации «Хостел для мигранта» из французского города Кале.

Да и бороться с преступными сетями, а это, согласно недавней публикации в европейских медиа, до 40 тысяч человек и до 6 миллиардов оборота в год, Запад планирует не как с феноменом политическим, а как с криминальным явлением. Озвучены планы об арестах в этом и следующем году 1400 человек, вовлеченных в этот бизнес, что, очевидно, лишь капля в этом бесчеловечном море. Впрочем, даже и сам факт наличия преступных сетей проникает в головы западных бюрократов по капле. А ведь об этом им не устают напоминать.

То, что кризис беженцев поистине общеконтинентален, а поле деятельности криминальных группировок в ЕС почти безгранично, наглядно показывает и карта, созданная специальным пограничным агентством «Фронтекс». 55 тысяч беженцев оказались в Европе в этом году по Средиземноморскому пути. 48 тысяч – по Балканскому наземному маршруту. Всего же с января по октябрь в союз прибыли более 160 тысяч человек. На таком фоне обвинения в наш адрес выглядят предельно лицемерно.

Возвращаясь к трагедии в водах Ла-Манша. Верхом цинизма выглядит встреча Джонсона и премьера Польши Моравецкого, посвященная ситуации с беженцами на польской границе, на которой пан Моравецкий и его британский пан обсуждали «четкий, широкий набор санкций в отношении Беларуси, а также, если будет нужно, в отношении России». По этим словам видно, что своего дна европейская политика ещё не достигла.

И ладно бы привычные ястребы. Литва собирается отправить своих военных в Африку. Местное Минобороны говорит о зарубежных операциях и сотнях своих солдат.

Как сообщают СМИ, литовские военные присоединятся к операции в Мали и учебной миссии Евросоюза в Мозамбике. Ничему их не учит жизнь. Какие-то исторические камикадзе.

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