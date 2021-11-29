«Пиариться на чужом горе – это самое последнее». Виктор Лискович о работе международных организаций в лагере беженцев

Источник материала: ОНТ

Миграционный кризис на белорусско-польской границе: Беларусь сделает все, что может и должна в этой ситуации. Однако станет ли Европа помогать беженцам или так и не созреет, пока они у нас? Об этом в интервью программе «Контуры» на телеканале ОНТ рассказал член Совета Республики Виктор Лискович, который находится рядом с беженцами с первых дней.





Виктор Андреевич, вы здесь с первого дня, и мне кажется, что для большинства из тех, кто здесь присутствует, вы уже как свой. А что их греет? Я не про еду, не про одежду, не про стены логистического центра. Что питает их надежды?

Виктор Лискович, член Совета Республики Национального собрания Беларуси: За эти почти три недели мы ежедневно с ними общаемся, чтобы понять их внутреннее содержание, понять, что им надо. Они вообще очень отзывчивые и идут на контакт с белорусской стороной. Каждый день большое количество людей благодарят Беларусь, белорусский народ и лично Президента. Очень тепло благодарят. И слова благодарности говорят за то, что мы им помогаем. У них очень теплое отношение к нашей стране.

Но оставаться тут они не хотят? Наши коллеги каждый день об этом говорят – они хотят в Германию.

Да, у них один посыл – мы сюда пришли для того, чтобы проследовать транзитом дальше в Европу и конкретно в Германию.

А вот когда вы, Красный Крест, представители разных ведомств, просто неравнодушные люди привозят вещи какие-то, еду. И приезжают зарубежные делегации, зарубежные эксперты, как они себя называют, представители международных организаций крупных, которые проводят экскурсию, делают фото и уезжают. У вас какие мысли по этому поводу возникают?

Вы знаете, на чужом горе пиариться –это, наверное, самое последнее… Я даже не понимаю, как это – делать снимки на чужой боли и уезжать. Ты хочешь – приезжай, помогай. Я понимаю, что это потом все можно использовать в информационном пространстве, но это надо использовать для воспитания своих же людей, молодежи. Потому что здесь очень много молодых людей, волонтеров. Студенты университета имени Янки Купалы, переводчики, помогают нам, и следователям, и медикам, и торговым работникам, чтобы было проще выстраивать коммуникацию с беженцами. Но в целом сюда люди приезжают помогать. Что касается попиариться – это касается в большей степени международных организаций, которые приедут, засвидетельствуют, что-то оставят вроде туалетной бумаги или гигиенических пакетов и уезжают. Ну хоть так! Но белорусы за это время собрали 114 тонн гуманитарного груза. 90 тонн уже роздано на сегодняшний день. Поэтому никто не остается в стороне, все гражданское общество наше сопереживает, помогает, поддерживает беженцев.

Очевидно, что в той или иной степени решением этой проблемы придется заниматься нам. Какой должна быть наша стратегия? Оптимально ли то, что мы выбрали сейчас? Или надо как-то еще надо ее скорректировать?

Мы их кормим, оказываем медицинскую помощь. Кстати, на сегодняшний день в больницах находятся только шесть человек, и все они – с положительной динамикой. Четверо детей, двое взрослых. Мы обеспечили работу полевой бани. Сегодня заканчиваем помывку женщин и детей. И они, помывшись, выходят совершенно другими людьми, жизнерадостными. И очень все благодарны за такое отношение к ним. То, что тут сделано, конечно, – это минимальный потребительский уровень. Но мы им дали крышу над головой, мы их согрели, уберегли их от болезней, дали им возможность купить по белорусским ценам то, что они хотят купить. Остальное, конечно же, уже зависит не от нас. Зависит от тех людей, которые должны предоставить гуманитарный коридор и помочь цивилизовано преодолеть границу, попасть в страну проживания.

Вы много лет проработали в Гродненской области. Вы возглавляли перинатальный центр, занимали пост заместителя губернатора. Когда-то могли представить, что придется заниматься вот такой работой в своей родной области?

Я не мог представить, не предполагал. Но я сегодня удивлен слаженной работе всех служб и ведомств в нашей стране. Тут же работают все! И гражданские, и военные, и коммунальные, и социальные службы. Работы хватает всем, но они настолько четко выстроены, настолько дополняют друг друга, что, наверное, даже после тренировок не всегда так удается. Я готов констатировать, что все работают очень четко и слажено.

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