Как в польских СМИ освещают ситуацию с беженцами на границе

Источник материала: ОНТ

А вот не будет сегодня, дорогой зритель, у нас «АнтиФейка» в привычном его понимании. Как говорится, «музыки нет, в рок-клубе нынче лекция»! Ведь пока мы ТУТ новости по мере сил делаем, ТАМ, по ту сторону колючей проволоки и свободы слова и смысла, интересный медиафеномен возник. В отсутствии, высочайшей панской волей, доступа к объекту новостей, то есть собственно к границе и беженцам, всякие пшеСМИ и примкнувшие к ним не зависимые ни от чего, кроме польского финансирования, блёгеры и прочие инфлюэнсеры сами субъектами медиапостановки стали. Они нынче роль рупоров, без лишних слов, играют.





А именно, не обладая шансом правду узреть, ибо им же запрещено, стали они фейковую правду измышлять. Делают это кудряво, ничего не скажешь, будто по методичке… НО! НЕТ по ту сторону никакой об этом методички. Пока еще. Есть фолиант 1900-го года издания. За авторством Артура нашего Конан Дойля. Да, тот самый, человеческой замшей переплетенный, про англо-бурскую забытую войну. Между белой цивилизацией и варварами, само собой. И вот ровно как в той книге, тогда еще (!), написано, буква к букве, пшеСМИ с прочими о нынешнем пограничном состоянии и рассказывают.

Например, завещал 120 лет тому назад сэр Артур, что писать надо так, чтобы читатель во время войны отождествлял себя с правительством и армией... И хоть пока не война кругом, но вот сразу же в Польше в наши дни на базу 16-й механизированной дивизии заброшена была группа спецдетей. Чтобы всякий поляк наглядно увидел, кого их жовнер защищает, когда других детей газом травит. Это фейк? Дети были, не отрицаем. Так что – нет. Это – постановка.

Или, к примеру, наказывал во время Оно сэр Артур правильному писателю… Мол, все время напоминай, что противник – варвар. И в Польше наших дней правильные с точки зрения их сейма и лично товарища Качиньского медиа тут же передают НЕ с места событий: «По данным Польши, АГРЕССИВНЫЕ мигранты бунт в цивилизованном лагере учинили». Ни о причине бунта не говорят, а она в том, что поляки без суда сотню обитателей их лагеря в Ирак решили сплавить. Ни о потерях со стороны недобровольных обитателей того лагеря. Ну, чтобы сочувствия к ним ни у кого не возникло. К врагу-варвару у цивилизованного потребителя контента должен быть только страх. И чуть-чуть отвращения. Но факт разве же фейковый? Нет. А дело в манере подачи.

Ну и, наконец, в 1900 году отец Шерлока Холмса писал во славу империи, что британцы в войне с варварами потери несут – да. То есть правды, когда это было выгодно, не скрывал. Также и польские и пропольские медиа, век с лишним спустя, каждого раненного жовнера поштучно превозносят. Ведь эти раненные не просто травму на работе получили, людей избивая, бегущих от войны. По данным пшеСМИ, жовнеры эти – Единую Европу защищали. А с ней вместе права человека и свободу слова в особенности. То есть важные ценности. Ну, по крайней мере, так пишут польские провластные и остальные пропольские, своему слову не властные, медиа…

Потому что ни в Польше, ни в Литве, ни в Латвии ничего другого, кроме этого, писать и говорить нельзя! О чем даже на «Голосе Америки» сюжет вышел. И вот это настолько очевидно не вяжется с заявлениями властей прибалтийских о свободе слова, что их же собственные правозащитники и журналисты тихонечко, чтоб законы почтивоенного времени не нарушить, на неделе уже возмущаться начали. То есть их СМИ словили их ВЛАСТИ на единственном на всю НАШУ программу разоблаченном фейке! Зато каком…

Вот Институт мониторинга прав человека в Литве тут заявил, шепотом, что режим чрезвычайной ситуации свободу собрания, передвижения и свободу слова ограничивает, оказывается. А латвийские СМИ полупридушенно пискнули, что давить на них со стороны властей, даже в теме границы, вообще-то, слегка недопустимо. И вроде бы даже по латвийским законам.

Но это все оттого, что они книжку Артура Конан Дойля об англо-бурской войне не читали. А там больше века назад английским по белому четко все: что и как надо писать, когда ты журналист окраины империи добра, а твоя империя добра на своих окраинах всякое очевидное зло учиняет.

И поэтому, пока ситуация на границах не разрешится, западные СМИ будут делиться на две категории: принявшие игру своих властей, то есть согласные играть роль в медиапостановке, а потому сплошь фейковые и… тихие-тихие. И вот это правда. Я же ее достаточно громко в рубрике «АнтиФейк» высказал?

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