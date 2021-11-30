Ситуация в АПК: перед депутатами и сенаторами ответ держало правительство

Источник материала: ОНТ

Продовольственная безопасность, экспорт и покорение новых рынков. Развитие агропромышленного комплекса остаётся приоритетом государства. Несмотря на внешние сложности, свое влияние оказывают пандемия и западные санкции. Беларусь успешно наращивает производство и расширяет географию поставок. Чем сегодня гордится отрасль и есть ли проблемы – об этом сегодня шла речь на совместном заседании обеих палат парламента. Перед депутатами и сенаторами ответ держало правительство.





Хозяйство «Гастеловское» – одно из крупных хозяйств страны. Животноводческие комплексы, молочная товарная ферма и больше 3000 гектаров сельхозугодий. Здесь производят элитные семена зерновых культур. Но основной акцент – молочное скотоводство.

Станислав Соколовский, директор хозяйства «Гастелловское»: «Надой на корову составляет свыше 10 тонн молока, зерновых – 98 центнеров с гектара. Картошка – 600 центнеров. На сегодняшний день у нас 103% к уровню прошлого года. Объёмы в этом году нарастили за счёт продукции молочной».

Молочную продукцию сегодня можно назвать брендом Беларуси. Наша страна среди ведущих мировых экспортеров – вместе со странами Евросоюза, США, Новой Зеландией и Австралией. К примеру, мы третьи в отгрузке масла сливочного, молочной сыворотки сухой, молока сгущенного. Четвертые – в продажах сыра.

Сыры, молоко, сметана… На Минском молочном заводе производят широкий спектр продукции. Объёмов достаточно, чтобы обеспечить спрос внутри страны и продать за рубеж.

Мария Беленькая, заместитель генерального директора по экономике и финансам Минского молочного завода №1: «Более 40% продукции мы реализуем на экспорт. Основной рынок сбыта (около 70%) – Россия. Но всегда ищем новых партнеров, сегодня среди партнеров – более 21 страны. За 10 месяцев текущего года реализовано на экспорт продукции на более чем 92 миллиона долларов США. Темп роста – 102,4%».

Агропромышленный комплекс в Беларуси – одна из важных составляющих развития экономики. Потому большое внимание к ней и со стороны Главы государства. Выбранная стратегия развития, несмотря на внешние политические вызовы, сегодня приносит плоды.

Но, как и в любой отрасли, есть и слабые места. Сегодня на них обратили внимание депутаты. Проблемы самые разные: землепользование, информатизация, кадры на селе. Говорили о перспективах белорусского АПК и даже приводили собственные успешные примеры.

Светлана Бартош, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «У нас к 7 ноября открылся спортивный комплекс в Иваново. Жилищные вопросы. Где крепкие хозяйства, дома строят для граждан по проектам, которые предлагают сами молодые специалисты. Газификация ведётся, водоснабжение».

Не везде сегодня есть такие условия, но к этому стремятся. Идет работа и по сохранению проблемных хозяйств. Способы разные. Где-то их ставят на ноги, присоединяя к успешным. Или еще вариант: привлечение инвесторов. Для каждого случая – конкретное решение.

Александр Субботин, заместитель премьер-министра Беларуси: «У многих предприятий есть долговая нагрузка, накопленная не за 5, а даже за 10 лет. Инвестор говорит: "Зачем я буду брать долги?" Чтобы запустить новый инвестиционный цикл, одно из предложений – чуть сдвинуть долги. Ещё вариант – продать за одну базовую, но потом все долги будут гаситься инвестором».

В непростое время Беларуси удаётся обеспечить продовольственную безопасность. Более того, успешно наращивать экспорт и открывать новые рынки. А если для развития АПК понадобятся дополнительные меры, в том числе законодательные, депутаты готовы рассмотреть и такие варианты.

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