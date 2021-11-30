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Ситуация в АПК: перед депутатами и сенаторами ответ держало правительство
Источник материала: ОНТ
Продовольственная безопасность, экспорт и покорение новых рынков. Развитие агропромышленного комплекса остаётся приоритетом государства. Несмотря на внешние сложности, свое влияние оказывают пандемия и западные санкции. Беларусь успешно наращивает производство и расширяет географию поставок. Чем сегодня гордится отрасль и есть ли проблемы – об этом сегодня шла речь на совместном заседании обеих палат парламента. Перед депутатами и сенаторами ответ держало правительство.
Хозяйство «Гастеловское» – одно из крупных хозяйств страны. Животноводческие комплексы, молочная товарная ферма и больше 3000 гектаров сельхозугодий. Здесь производят элитные семена зерновых культур. Но основной акцент – молочное скотоводство.
Молочную продукцию сегодня можно назвать брендом Беларуси. Наша страна среди ведущих мировых экспортеров – вместе со странами Евросоюза, США, Новой Зеландией и Австралией. К примеру, мы третьи в отгрузке масла сливочного, молочной сыворотки сухой, молока сгущенного. Четвертые – в продажах сыра.
Сыры, молоко, сметана… На Минском молочном заводе производят широкий спектр продукции. Объёмов достаточно, чтобы обеспечить спрос внутри страны и продать за рубеж.
Агропромышленный комплекс в Беларуси – одна из важных составляющих развития экономики. Потому большое внимание к ней и со стороны Главы государства. Выбранная стратегия развития, несмотря на внешние политические вызовы, сегодня приносит плоды.
Но, как и в любой отрасли, есть и слабые места. Сегодня на них обратили внимание депутаты. Проблемы самые разные: землепользование, информатизация, кадры на селе. Говорили о перспективах белорусского АПК и даже приводили собственные успешные примеры.
Не везде сегодня есть такие условия, но к этому стремятся. Идет работа и по сохранению проблемных хозяйств. Способы разные. Где-то их ставят на ноги, присоединяя к успешным. Или еще вариант: привлечение инвесторов. Для каждого случая – конкретное решение.
В непростое время Беларуси удаётся обеспечить продовольственную безопасность. Более того, успешно наращивать экспорт и открывать новые рынки. А если для развития АПК понадобятся дополнительные меры, в том числе законодательные, депутаты готовы рассмотреть и такие варианты.
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Продовольственная безопасность, экспорт и покорение новых рынков. Развитие агропромышленного комплекса остаётся приоритетом государства. Несмотря на внешние...
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