Уникальный киносеанс прошел в минском доме-музее Якуба Коласа – зрители увидели «живого» гения

Источник материала: ОНТ

В минском доме-музее Якуба Коласа сегодня прошёл уникальный киносеанс. Зрители увидели «живого» гения. Фильм-портрет был снят в середине прошлого века, к 70-летию тогда единственного народного поэта Беларуси. В знаменитом особняке также состоялась экскурсия с фоли-эффектами. Шорохи и звуки позволяют ощутить творческую атмосферу комнат, где написаны шедевры литературы.





Невозможно смотреть онлайн. И даже скачать. В мире – только одна цифровая копия первого киноочерка о Коласе. Это 20-минутный чёрно-белый подарок песняру от его современников. Плёночный оригинал фильма 1952 года сегодня в фондах мономузея.

Александр Крыжевич, научный сотрудник Литературно-мемориального музея Якуба Коласа: «Працэс здымак адбываўся доўга. І судзячы па тых кадрах, пачаліся яны яшчэ ў 51-м годзе, калі быў дом, так сказаць, “гібрыдны” (частка драўляная, частка каменная). У канцы фільма мы бачым 2-павярховы цагляны катэдж, пабудаваны да 70-годдзя Якуба Коласа. Каманда, якая працавала, вельмі салідная. Гэта Юрый Тарыч. Для яго не характэрна дакументальнае кіно».

После режиссёра в титрах к «Народнаму паэту» значатся: писатели Лужанин и Макаёнок, композитор Богатырёв. Картина была сделана в двух вариантах – по-белорусски и на русском языке. Не основная версия теперь в архиве в Дзержинске.

«Камера, мотор, начали!» или «Стоп, снято!» – команды, которые не раз нарушали музейную тишину. И это не плохо, если бережно. Дом Коласа – одна из главных декораций для исторических картин в Минске. Он «сыграл» в сериале о Мессинге, «засветился» в фильме «Снайпер. Оружие возмездия».

65 лет без физического присутствия классика, а всё вокруг – как в кино с его участием. В персональном музее сохраняют индивидуальность и уют приватного жилья. Не пугайтесь, если вдруг скрипнет дверь, зазвонит телефон и зашуршит перо по бумаге.

Ольга Новожилова, научный сотрудник Литературно-мемориального музея Якуба Коласа: «Музей Якуба Коласа – гэта своеасаблівая “машына часу”, з дапамогай якой нашыя наведвальнікі вандруюць “У віры нашай памяці…”. У працоўным кабінеце песняра мы можам перанесціся ў апошні дзень яго жыцця. З дапамогай гукавой інсталяцыі. Амаль у кожным пакоі захоўваецца радыёпрыёмнік. У гасцёўні стаяў адзін з першых савецкіх тэлевізараў “Тэмп-2”, які прывезла яму нявестка, дачка Янкі Маўра Наталля Іванаўна».

В Большой гостиной дома, который помнит много литературных историй, сегодня смотрели фильм-портрет на большом экране. И это не последний сеанс проекта «Такім мы памятаем Коласа». В финале прижизненного киноочерка – народный поэт говорит.

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