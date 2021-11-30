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Уникальный киносеанс прошел в минском доме-музее Якуба Коласа – зрители увидели «живого» гения
Источник материала: ОНТ
В минском доме-музее Якуба Коласа сегодня прошёл уникальный киносеанс. Зрители увидели «живого» гения. Фильм-портрет был снят в середине прошлого века, к 70-летию тогда единственного народного поэта Беларуси. В знаменитом особняке также состоялась экскурсия с фоли-эффектами. Шорохи и звуки позволяют ощутить творческую атмосферу комнат, где написаны шедевры литературы.
Невозможно смотреть онлайн. И даже скачать. В мире – только одна цифровая копия первого киноочерка о Коласе. Это 20-минутный чёрно-белый подарок песняру от его современников. Плёночный оригинал фильма 1952 года сегодня в фондах мономузея.
После режиссёра в титрах к «Народнаму паэту» значатся: писатели Лужанин и Макаёнок, композитор Богатырёв. Картина была сделана в двух вариантах – по-белорусски и на русском языке. Не основная версия теперь в архиве в Дзержинске.
«Камера, мотор, начали!» или «Стоп, снято!» – команды, которые не раз нарушали музейную тишину. И это не плохо, если бережно. Дом Коласа – одна из главных декораций для исторических картин в Минске. Он «сыграл» в сериале о Мессинге, «засветился» в фильме «Снайпер. Оружие возмездия».
65 лет без физического присутствия классика, а всё вокруг – как в кино с его участием. В персональном музее сохраняют индивидуальность и уют приватного жилья. Не пугайтесь, если вдруг скрипнет дверь, зазвонит телефон и зашуршит перо по бумаге.
В Большой гостиной дома, который помнит много литературных историй, сегодня смотрели фильм-портрет на большом экране. И это не последний сеанс проекта «Такім мы памятаем Коласа». В финале прижизненного киноочерка – народный поэт говорит.
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В минском доме-музее Якуба Коласа сегодня прошёл уникальный киносеанс. Зрители увидели «живого» гения. Фильм-портрет был снят в середине прошлого века, к 70-летию...
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