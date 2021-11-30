Гуманитарный кризис на польской границе показал раскол внутри ЕС – эксперты

Источник материала: ОНТ

Гуманитарный кризис на польской границе ярко показал внутриевропейский раскол – к такому мнению приходят эксперты практически единогласно. Мир сейчас – свидетель противостояния стран Cтарого Света (речь о том же Брюсселе) и относительно новых участников союза – прибалтов и Варшавы.

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