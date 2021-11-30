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Гуманитарный кризис на польской границе показал раскол внутри ЕС – эксперты

30.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гуманитарный кризис на польской границе показал раскол внутри ЕС – эксперты

Гуманитарный кризис на польской границе ярко показал внутриевропейский раскол – к такому мнению приходят эксперты практически единогласно. Мир сейчас – свидетель противостояния стран Cтарого Света (речь о том же Брюсселе) и относительно новых участников союза – прибалтов и Варшавы.  

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Гуманитарный кризис на польской границе ярко показал внутриевропейский раскол – к такому мнению приходят эксперты практически единогласно. Мир сейчас –...
 
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