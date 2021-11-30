Зимняя Универсиада 2021 года отменена

Источник материала: ОНТ

Зимняя Универсиада-2021 года не состоится. Такое решение принял оргкомитет турнира.

«Нам невероятно жаль, что мы не сможем провести это грандиозное мероприятие. Хотим поблагодарить всех, кто так много работал и инвестировал в нашу идею», – заявил глава Федерации студенческого спорта Швейцарии Майк Курт.

Напомним, Универсиада-2021 должна была пройти в Люцерне с 11 по 21 декабря. Изначально соревнования были запланированы на январь текущего года, однако и тогда были перенесены.

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