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Зимняя Универсиада 2021 года отменена
Источник материала: ОНТ
Зимняя Универсиада-2021 года не состоится. Такое решение принял оргкомитет турнира.
«Нам невероятно жаль, что мы не сможем провести это грандиозное мероприятие. Хотим поблагодарить всех, кто так много работал и инвестировал в нашу идею», – заявил глава Федерации студенческого спорта Швейцарии Майк Курт.
Напомним, Универсиада-2021 должна была пройти в Люцерне с 11 по 21 декабря. Изначально соревнования были запланированы на январь текущего года, однако и тогда были перенесены.
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Зимняя Универсиада-2021 года не состоится. Такое решение принял оргкомитет турнира. «Нам невероятно жаль, что мы не сможем провести это грандиозное мероприятие....
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