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Зимняя Универсиада 2021 года отменена

30.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Зимняя Универсиада 2021 года отменена

Зимняя Универсиада-2021 года не состоится. Такое решение принял оргкомитет турнира. 

«Нам невероятно жаль, что мы не сможем провести это грандиозное мероприятие. Хотим поблагодарить всех, кто так много работал и инвестировал в нашу идею», – заявил глава Федерации студенческого спорта Швейцарии Майк Курт. 

Напомним, Универсиада-2021 должна была пройти в Люцерне с 11 по 21 декабря. Изначально соревнования были запланированы на январь текущего года, однако и тогда были перенесены.

 

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Зимняя Универсиада-2021 года не состоится. Такое решение принял оргкомитет турнира.  «Нам невероятно жаль, что мы не сможем провести это грандиозное мероприятие....
 
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