В России создали камень-шпион. Вот как он выглядит – видео

Источник материала: ОНТ

Курсанты Военно-воздушной академии из Воронежа разработали необычное устройство для скрытого наблюдения. Комплекс замаскирован под камень, сообщает телеканал «Звезда».

Внутри «булыжника» на гусеничной платформе – камера, микрофон. Собирать и передавать данные такой робот может 15 часов, а в режиме ожидания способен продержаться почти сутки. Оператор комплекса – на расстоянии около 2 км.

Подписывайтесь на нас в Telegram