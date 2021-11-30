|
В России создали камень-шпион. Вот как он выглядит – видео
Источник материала: ОНТ
Курсанты Военно-воздушной академии из Воронежа разработали необычное устройство для скрытого наблюдения. Комплекс замаскирован под камень,
Внутри «булыжника» на гусеничной платформе – камера, микрофон. Собирать и передавать данные такой робот может 15 часов, а в режиме ожидания способен продержаться почти сутки. Оператор комплекса – на расстоянии около 2 км.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Курсанты Военно-воздушной академии из Воронежа разработали необычное устройство для скрытого наблюдения. Комплекс замаскирован под камень, сообщает телеканал...
|
Архив (Разное)