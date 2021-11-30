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В России создали камень-шпион. Вот как он выглядит – видео

30.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В России создали камень-шпион. Вот как он выглядит – видео

Курсанты Военно-воздушной академии из Воронежа разработали необычное устройство для скрытого наблюдения. Комплекс замаскирован под камень, сообщает телеканал «Звезда». 

Внутри «булыжника» на гусеничной платформе – камера, микрофон. Собирать и передавать данные такой робот может 15 часов, а в режиме ожидания способен продержаться почти сутки. Оператор комплекса – на расстоянии около 2 км.

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Курсанты Военно-воздушной академии из Воронежа разработали необычное устройство для скрытого наблюдения. Комплекс замаскирован под камень, сообщает телеканал...
 
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