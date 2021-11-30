Работа, жилье и новый опыт: в Витебске воспитанникам интерната помогают осваиваться в самостоятельной жизни

Источник материала: ОНТ

Вместо интерната для инвалидов – новые знания, работа и жильё. Нестандартный подход к особенным людям показали в Витебске. У двоих молодых совсем нет родных, с детства они воспитывались в разных интернатах. Путь во взрослую жизнь тоже могли начать в привычной в таких случаях обстановке. Но им предложили альтернативу.





В 19 она только открывает мир кулинарии. Друзья и социальные работники всегда на связи, помогают Карине осваиваться в самостоятельной жизни. Уже несколько месяцев она хозяйка на своих 30 квадратах. Узнала, что такое микроволновая печь и как пользоваться стиральной машиной. Карина инвалид – 2-й группы, и все 19 лет была на полном государственном обеспечении. Пока в этом году ей не предложили взять жизнь в свои руки.

Жильё девушка получила в марте, теперь сама обустраивает быт, социальная служба помогла с трудоустройством. Так что пять дней в неделю к назначенному времени её ждут в территориальном центре. Здесь – первое рабочее место и социальная адаптация. Каждый день новый опыт и знакомства.

Вместо размеренной жизни по графику интерната каждый день полон забот и у Ильи Сургана, за пару недель стажировки круг его знакомых расширился на несколько десятков человек. Достаточно было сесть за кассу крупного гипермаркета, здесь парень получает профессию. Для колясочника даже соорудили специальный настил, чтобы было удобней.

Вместе с Ильёй новую профессию здесь получают сразу шесть человек с особенностями развития. «Инклюзивный кассир» – пилотный проект по обучению инвалидов-колясочников.

2021 год в судьбе Ильи и Карины переломный. Оба инвалиды, сироты, в таких случаях многие всю жизнь остаются на попечении государства, но молодые ребята решили начать всё с чистого листа. Они хоть и с особенностями развития, но живут обычной жизнью горожанина.

В отделении дневного пребывания Первомайского района Витебска открыли еще одну обучающую площадку – здесь в реальных условиях воспитанники будут получать кулинарные знания. Сегодня тема урока – яблочный пирог, конечно, Карина и Илья – первые слушатели. Всего под социальной опекой только этого территориального центра Витебска – около 100 сирот.

В новой жизни что ни день – то открытия. Илье скоро получать диплом, а Карина готовится встретить первый самостоятельный Новый год, праздник всегда для неё особенный – 30 декабря день рождения, ей исполнится 20, девушка планирует незабываемую встречу с друзьями.

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