СМИ: в Австрии могут ввести штрафы и тюремные сроки за отказ от вакцинации

Источник материала: ОНТ

За отказ от вакцинации от COVID-19 в Австрии могут ввести ответственность в виде крупных штрафов и даже тюремных сроков. Об этом со ссылкой на данные газеты Die Presse сообщает ТАСС.

Издание ссылается на черновой вариант соответствующего законопроекта. Так, тем, кто проигнорирует обязательную вакцинацию, будет грозить наказание в виде штрафа от 3600 тыс. до 7200 тыс. евро или четырехмесячный тюремный срок.

Введены в действие эти меры, предположительно, будут с февраля 2022 года. При этом освобождены от обязательной вакцинации будут только те, кто не может привиться без угрозы для жизни и здоровья, беременные женщины и дети до 12 лет.

Напомним, ранее канцлер Австрии Александр Шалленберг заявил, что из-за тяжелой эпидемиологической ситуации с февраля 2022 года в стране будет введена обязательная вакцинация от COVID-19.

Фото: Freepik

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