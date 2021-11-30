Два трупа за два дня. Бессердечность литовских силовиков и помощь белорусских медиков

Источник материала: ОНТ

Очередная смерть на совести европейских силовиков и политиков. Беженцы пытаются прорываться в Литву и Польшу. Кому-то удается. Кого-то отлавливают, избивают и под угрозой оружием возвращают обратно. Для некоторых это фатально. Какова ситуация на границе и как ее переживают в кризисном центре?





Две смерти за двое суток! Ситуация на границе остается напряженной, даже если кажется, что это не так. Силовики Польши и Литвы отметились очередными актами бесчеловечной жестокости. На белорусско-литовском участке пограничники обнаружили труп истощенного мужчины. Это однозначно беженец. Не из кризисного центра. Человек хотел попасть в Евросоюз. Но попал в жернова европейской демократии. Когда он умер – неизвестно. Погиб человек, предварительно, в Литве, а в Беларусь его тело просто выбросили.

На месте отработала следственно-оперативная группа. Причины смерти устанавливаются. Только накануне мы говорили про аналогичный случай. Участок ответственности погранзаставы «Видзы». Тело нашли в нескольких метрах от границы. На белорусской стороне. Точная причина смерти пока неизвестна. Но уже ясно, что перед смертью мужчина был избит. Никаких документов. Остатки продуктов. А общее состояние тела говорит о том, что беженец серьёзно истощён.

Его на территорию Беларуси принесли товарищи. Этот человек был ещё жив – умер по пути. Или от избиения, или от истощения, или от переохлаждения, а возможно, от совокупности факторов. Оставшихся в живых членов этой группы из Шри-Ланки обнаружили пограничники в ближайшем населённом пункте.

Литовцы повышают градус жестокости. Вероятно, забыли и о европейских ценностях, и о международных обязательствах своей страны. Все погибшие не из кризисного лагеря в Брузгах. Множество групп ежедневно пытаются попасть в Евросоюз. А если конкретно, то в Германию, Францию.

Нынешняя смерть на европейской границе уже шестая. Шестое тело, которое выволокли на белорусскую территорию. Сколько тел на польской и литовской стороне – неизвестно. Статистики нет. Но правозащитники этих стран говорят о том, что в приграничных лесах стали появляться безымянные могилы.

Каждая смерть – это трагедия. Но для поляков и литовцев, вероятно, только смерть европейца к этому относится. Вспомним случаи, когда погибали люди. В августе в районе заставы «Бенякони» в Вороновском районе нашли мужчину с тяжелыми травмами. Он был жив, но спасти его не удалось. Установлено, что это был гражданин Ирака. В сентябре в Гродненском районе у деревни Лесное в метре от границы обнаружили тело мужчины. Его волокли из Польши. Рядом были его дети. 7 октября новая жертва, 30-го на белорусско-польской границе обнаружена группа беженцев. С ними труп их соотечественника. И по характеру следов – его выволокли в Беларусь из Польши. Этот человек болел диабетом, а поляки отказали ему в спасительном уколе инсулина.

Европа издевается над людьми, а Беларусь лечит! 8-месячная Елиан Али. Сейчас может дышать и даже улыбается. Несколько дней назад было совсем по-другому. В детскую больницу малышку доставили ночью 25 ноября. Температура под 40 и одышка. Пневмония, состояние тяжелое, процесс затянут – сразу в реанимацию. За жизнь ребенка врачи боролись 2 дня. Сейчас Али идет на поправку. Врачи говорят – это последствия ночей, проведенных в лесу у пограничного забора.

Сейчас в детской больнице в Гродно – 9 детей из кризисного центра. Некоторые после оказания первой помощи сразу возвращаются в кризисный центр. Таха Сабер с годовалой дочкой здесь всего два дня. У Элины пневмония. Сейчас опасность миновала.

Кризисный центр – спасение для беженцев. Есть условия, помощь, которую оказывает наша страна. Медицинская помощь. Питание и кров над головой. Здесь люди ждут политического решения о гуманитарном коридоре.

Решаются все бытовые вопросы. Четко соблюдаются и проверяются меры безопасности. Это важно с учетом того, сколько здесь сейчас находится людей. Внимательно следят и за пожарной безопасностью – нарушений нет, беженцы сознательно подходят к этому вопросу.

Между тем всё это – не решение проблемы. Каждые сутки польские и литовские силовики избивают и выталкивают в Беларусь сотни людей. Для многих такие встречи с пограничниками и военными соседних стран заканчивается фатально. Эти люди ждут, когда на них обратит внимание Европа. А родственники погибших и пропавших без вести в польских и литовских лесах – ответов, данных о местах захоронений, справедливости и правосудия.

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