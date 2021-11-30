Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности: Нам надо защитить свою страну!

Источник материала: ОНТ

Мобилизация и милитаризация у границ Беларуси. Сопредельные государства стягивают технику и перебрасывают только что купленное за океаном и морем поближе к нашим границам – как западным, так и южным. Военную активность Беларусь видит. И на неё должен быть четкий и адекватный план ответа. Такое поручение дал Александр Лукашенко на совещании в Министерстве обороны. Война гибридная идёт по всем направлениям. Информационные атаки и попытки блокировать экономику, иногда руками своих же сограждан. И гуманитарный кризис с беженцами, которые практически месяц ждут, когда же их примет «демократичная» Европа. Каков наш ответ на любые телодвижения с оружием на границах и неприкрытые провокации?





Иностранную активность Беларусь отслеживает. Это сразу даёт понять Главнокомандующий. Новую рабочую неделю Александр Лукашенко начинает с совещания в Центре стратегического управления Министерства обороны. И в зале как силовой блок страны, так и гражданские, задача которых – обеспечить тех, кто отвечает за ресурсную базу.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Нам надо защитить свою страну. Я не драматизирую события, но военных предупреждаю: на любое возможное их телодвижение у нас должен быть адекватный ответ. Вот ваша задача. И предупреждаю вас: не дай бог у вас будет какой-то формализм. Мы не бряцаем оружием. Мы понимаем, что такое войны. Многие пережили невзгоды послевоенных лет. Мы не хотим никаких войн. Если кто-то хочет разговаривать с нами, как с мирными людьми, пожалуйста, мы готовы разговорить, если кто-то к нам придёт с мечом или ружьем, мы готовы ответить».

Поводов для обсуждения военной повестки и выработки адекватного ответа на агрессию хватает. Чужие просторы опять бороздят боевые корабли НАТО и США. Ракетный эсминец «Арли Бёрк» заметили в водах Чёрного моря. И таких незваных гостей – уже порядка 40 с начала года. Сколько раз вместе за военную парту «садились» страны альянса – посчитать трудно. В октябре НАТО репетировало «ядерную» войну. В «Стойкий полдень» отрабатывали получение, транспортировку и применение американских ядерных бомб. И во фразах, которыми бросается и на суше, и на воде генсек альянса – всё больше ядерной риторики. Если Германия больше не захочет, то может взять американское ядерное оружие на хранение Польша? А может, и не только. На этой неделе у Столтенберга целое прибалтийское турне: посещение боевой группы НАТО в Латвии, бесконечные встречи с чиновниками из блока. Для оценки ситуации в чужом регионе.

И все эти события нужно рассматривать в комплексе, говорит Александр Лукашенко. В том числе с учетом того, что происходит у нас в стране и вокруг Беларуси. Только так, в глобальном контексте. Мы оказались на перекрёстке интересов. И нужно смотреть в оба, чтобы они не стали дорогами военного назначения для иностранного контингента.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Мы – звено в этой общей цепи. Мы еще не до конца знаем, но представляем себе замысел наших противников. Сегодня можем прямо сказать замысел наших врагов. Облёты вокруг Калининградской области самолётов-разведчиков участились. Если, как заявляет Министр обороны России, десятками самолетов они совершают облет российских границ и тренируют бомбометание (было заявлено о том, что отрабатывают ядерный удар по России), если на сопредельных территориях строятся рокадные дороги (о чем военные хорошо знают) и массово проводятся учения с переброской дополнительных войск к нашей границе (а их уже десятки тысяч), значит, это не зря, за этим что-то стоит».

Что или, скорее всего, кто стоит за военной активностью соседей? Украину активно вооружают западные партнёры. Только в этом году – на 400 миллионов долларов. В пакет военной помощи США намерены «положить» ракеты «Джэвлин» и «Стингер». Якобы для усиления северных границ Украина привлекла порядка 8,5 тысяч Нацгвардии и полиции. Порядка двух десятков вертолётов, самолётов и почти полсотни беспилотников. Так проходит специальная операция под кодовым названием «Полесье».

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «В очередной раз наши "партнеры", как их в России называют, наши соперники, как я сказал, враги пытаются "отстроить" Россию. Поэтому и придумали тезис, что Россия собирается нападать на Украину. Если собирается – положите факты на стол и подтвердите этот тезис. Они, наверное, переживают, что у нас стал меньше поток мигрантов, потому что использовали этих людей (мы это уже видим) для того, чтобы решить свои внутренние проблемы и держать нас в напряжении. Они прекрасно понимают: если только Украина попробует развязать конфликт с Россией, в стороне Беларусь не останется, поэтому белорусскую армию надо сдерживать, напрягать на западных рубежах (Латвия, Литва, Польша) и на юге – усилением украинской границы».

Что это – как не провокация и эскалация на рубежах Беларуси? Милитаристские замашки Польши – уже данность, как и открытые «закупы» американской военной техникой. Это кадры переброски артиллерии made in USA в Польшу. Эшелон с несколькими десятками самоходных артиллерийских установок. Едет к нашей границе.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси: «В Польше формируется 18-я специализированная дивизия и бригада территориальной обороны. Часть из них – в непосредственной близости от нашей государственной границы. Особую озабоченность вызывает закупка танков "Абрамс", зенитно-ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, боевых самолётов, оснащённых крылатыми ракетами».

И это уже данность: Вашингтон приказал – Варшава сделала. Закупилась техникой, грозит соседям. Применяет оружие на нашей границе. Но, похоже, что и это только начало. Чего дальше ждать от Польши? Похоже, всё больше новых смертельных находок.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «То, что сегодня идет гибридная война, мы не единожды говорили. Мы не знаем, что они нам подкинут. Мы разве могли предположить, что у нас возникнет некий миграционный кризис. Однако возник. И он подогревается постоянно. В этом кризисе мерзавцы дошли до убийства людей. Вчера ночью подкинули труп на нашу границу, сегодня ночью еще один труп нашли. Тот же почерк. В спальный мешок застегивают мертвого или, может, полумертвого человека, выбрасывают на границу. Пограничники находят – уже бездыханный. Вчера нашли троих человек, насколько я информирован, на хуторе пограничники. Когда нашли труп, увидели три мешка еще спальных. Начали поиск. Это ж представьте – "демократы". До какой мерзости надо дойти, чтобы выбрасывать на сопредельную территорию».

Это акция, уверен Президент. Но до какого исхода дойдут замыслы и военные комбинации сопредельных стран и их патронов – покажет время. Но Александр Лукашенко указал на чёткую связь между событиями: проблемами в евроатлантическом блоке и Европейском союзе.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Обстановка на западной границе непростая. Вы видите, что эти польские мерзавчики поехали уже по странам. И вчера обратили внимание, куда Моравецкий поехал – в Великобританию. Я уверен, вот посмотрите, в течение года-двух они хотят с подачи Америки разрушить Европейский союз. Американцам не нужны партнеры, которые могут стать вровень с ними. Как только в ЕС ввели свою валюту – евро, это создало угрозу доллару, и начались проблемы в евроатлантическом блоке. Мы же понимаем. Нам все равно сейчас – евро или доллар. Поэтому я уверен, что не случайно вышла Великобритания из Евросоюза, ведь она ничего не нашла в этом. И сейчас ставка делается на Польшу».

Она рекордно увеличила военные расходы – это больше 13 миллиардов долларов. Министр обороны Великобритании приезжал в Польшу, чтобы закрепить план действий. Лондон поможет Варшаве разработать систему ПВО. Страна Евросоюза и та, что от него открестилась, будут вместе делать зенитную управляемую модульную ракету. В поиске каких ещё договорённостей и военных разработок мог поехать польский премьер в турне – пока неизвестно.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Вы должны прекрасно понимать: мы – люди военные. Не дай бог что случится, мы берем оружие в руки. В системе Министерства внутренних дел подготовленных ребят не меньше, чем в армии. Поэтому мы должны тренироваться, учиться, готовиться. Не забывайте и о территориальной обороне – это наши хорошие резервы. Вы просили поддержать вас в создании сил быстрого реагирования, которые будут задействованы минимум в течении двух-трех часов. У нас есть определенное количество подразделений (их немало), очень обученные, оснащенные, которые в течение трех часов могут быть выдвинуты в любую точку Беларуси. Все, на что мы были способны в финансовом отношении, и даже не способны, мы для армии старались сделать».

Глава государства уверен: наши военные и пограничники не должны поддаваться на провокации. А их может быть всё больше. Польша не только стягивает технику и военных к границе, но активно вовлекает во всё своих территориалов. Беларусь делать так не намерена. У всех свои задачи. Что касается союзных, то в расписании на будущий год столь же масштабных учений наподобие «Запада» или «Щита Союза» нет. Но есть другие важные дела.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси: «Первое – это продолжить комплексную подготовку войск совместно с нашим стратегическим союзником – Российской Федерацией. Второе – комплекс мероприятий по прикрытию южного направления. Третье – это продолжить совершенствование единой региональной системы противовоздушной обороны Беларуси и России на долгосрочную перспективу».

Сколько и что будут стягивать к нашим границам – зарубежные манёвры оборонное ведомство будет чётко отслеживать и дальше, как и строить планы. На случай адекватного ответа тем, что создаёт угрозу безопасности Беларуси.

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