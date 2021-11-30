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Sony и Marvel подтвердили разработку новой трилогии о Человеке-пауке

30.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Sony и Marvel подтвердили разработку новой трилогии о Человеке-пауке

Продюсер фильма «Человек-паук: Нет пути домой» Эми Паскаль заявила о том, что новая трилогия фильмов о Человеке-пауке уже находится в разработке. Об этом она рассказала в интервью порталу Fandango.

Продюсер и бывший руководитель Sony Pictures рассказала, что партнерство компаний Sony и Marvel продолжится и будущие фильмы будут частью одной киновселенной. При этом главная роль по-прежнему останется за Томом Холландом.

Более подробные детали будущих фильмов продюсер раскрывать не стала, подчеркнув, что хочет сохранить в секрете как можно большее их количество, чтобы не испортить зрителям впечатление. Этой же стратегии компании намерены придерживаться и для «Нет пути домой».

При этом сам Том Холланд ранее заявлял, что он не уверен, вернется ли он к роли Человека-паука в следующем фильме. Однако, судя по всему, контракт на следующую трилогию он все же подписал.

В прокат «Человек-паук: Нет пути домой» должен выйти 15 декабря. Как уже стало известно, в фильме появятся Доктор Осьминог и Электро из более ранних фильмов о супергерое, к ролям которых вернутся Альфред Молина и Джейми Фокс соответственно.

Фото: кадр из трейлера к/ф «Человек-паук: Нет пути домой»

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Продюсер фильма «Человек-паук: Нет пути домой» Эми Паскаль заявила о том, что новая трилогия фильмов о Человеке-пауке уже находится в разработке. Об этом...
 
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