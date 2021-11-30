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На улице Якуба Коласа в Минске пострадала 21-летняя девушка

30.11.2021 06:07 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 21 ч 16 мин 31-летний водитель, управляя автомобилем "Опель", двигался по улице Я.Коласа со стороны пер.Я.Коласа в направлении ул.Дорошевича, при проезде регулируемого пешеходного перехода не предоставил преимущество в движении пешеходу, который пересекал дорогу на разрешающий сигнал светофора слева направо по ходу движения автомобиля. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В результате происшествия 21-летняя девушка получила телесные повреждения и была доставлена в учреждение здравоохранения. По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает: при подъезде к пешеходному переходу водитель должен снижать скорость движения, быть готовым в случае необходимости остановить транспортное средство и уступить дорогу пешеходам. В сложных погодных условиях всем участникам дорожного движения необходимо проявлять максимальную осторожность.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В результате происшествия 21-летняя девушка получила телесные повреждения и была доставлена в учреждение здравоохранения. По факту ДТП проводится проверка.
 
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