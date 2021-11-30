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Кошка закрыла котенка в коробке, села сверху и не хотела выпускать. Только посмотрите на эту пушистую маму – 100% улыбнетесь! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Забавное видео опубликовал
В ролике кошка закрыла котенка в коробке и села сверху. Малыш изо всех сил пытался выбраться, но пушистая мама его не выпускала, пока хозяйка не вмешалась.
Поступок кошки развеселил пользователей Сети.
Фото:
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Кошка закрыла котенка в коробке, села сверху и не хотела выпускать. Только посмотрите на эту пушистую маму – 100% улыбнетесь! (ВИДЕО)
Забавное видео опубликовал ridus.ru. В ролике кошка закрыла котенка в коробке и села сверху. Малыш изо всех сил пытался выбраться, но пушистая мама его не выпускала,...
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