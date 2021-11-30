Кошка закрыла котенка в коробке, села сверху и не хотела выпускать. Только посмотрите на эту пушистую маму – 100% улыбнетесь! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Забавное видео опубликовал ridus.ru .

В ролике кошка закрыла котенка в коробке и села сверху. Малыш изо всех сил пытался выбраться, но пушистая мама его не выпускала, пока хозяйка не вмешалась.





Поступок кошки развеселил пользователей Сети.

Фото: depositphotos.com

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