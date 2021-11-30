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Кошка закрыла котенка в коробке, села сверху и не хотела выпускать. Только посмотрите на эту пушистую маму – 100% улыбнетесь! (ВИДЕО)

30.11.2021 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кошка закрыла котенка в коробке, села сверху и не хотела выпускать. Только посмотрите на эту пушистую маму – 100% улыбнетесь! (ВИДЕО)

Забавное видео опубликовал ridus.ru.

В ролике кошка закрыла котенка в коробке и села сверху. Малыш изо всех сил пытался выбраться, но пушистая мама его не выпускала, пока хозяйка не вмешалась.


Поступок кошки развеселил пользователей Сети.

Фото: depositphotos.com

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Забавное видео опубликовал ridus.ru. В ролике кошка закрыла котенка в коробке и села сверху. Малыш изо всех сил пытался выбраться, но пушистая мама его не выпускала,...
 
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