|
Одежда из «человеческой кожи»: зоозащитники создали необычный онлайн-магазин. Посмотрите – это впечатляет!
Источник материала: ОНТ
Зоозащитники из американской некоммерческой организации PETA открыли магазин Urban Outraged, в котором представлены вещи и аксессуары из фейковой «человеческой кожи»,
Создатели магазина хотят таким образом обратить внимание к теме использования в производстве одежды кожи и меха животных. Вещи в фейковом магазине выглядят очень реалистичными. На сумке можно увидеть кровь, а на обуви – человеческие зубы.
Представленные товары купить нельзя – они созданы с помощью фоторедактора.
Фото: twitter
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одежда из «человеческой кожи»: зоозащитники создали необычный онлайн-магазин. Посмотрите – это впечатляет!
Зоозащитники из американской некоммерческой организации PETA открыли магазин Urban Outraged, в котором представлены вещи и аксессуары из фейковой «человеческой...
|
Архив (Разное)