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Одежда из «человеческой кожи»: зоозащитники создали необычный онлайн-магазин. Посмотрите – это впечатляет!

01.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Одежда из «человеческой кожи»: зоозащитники создали необычный онлайн-магазин. Посмотрите – это впечатляет!

Зоозащитники из американской некоммерческой организации PETA открыли магазин Urban Outraged, в котором представлены вещи и аксессуары из фейковой «человеческой кожи», пишет The New York Post.

Создатели магазина хотят таким образом обратить внимание к теме использования в производстве одежды кожи и меха животных. Вещи в фейковом магазине  выглядят очень реалистичными. На сумке можно увидеть кровь, а на обуви – человеческие зубы.

Представленные товары купить нельзя – они созданы с помощью фоторедактора. 

Фото: twitter

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Зоозащитники из американской некоммерческой организации PETA открыли магазин Urban Outraged, в котором представлены вещи и аксессуары из фейковой «человеческой...
 
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