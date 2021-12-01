Одежда из «человеческой кожи»: зоозащитники создали необычный онлайн-магазин. Посмотрите – это впечатляет!

Источник материала: ОНТ

Зоозащитники из американской некоммерческой организации PETA открыли магазин Urban Outraged, в котором представлены вещи и аксессуары из фейковой «человеческой кожи», пишет The New York Post.

Создатели магазина хотят таким образом обратить внимание к теме использования в производстве одежды кожи и меха животных. Вещи в фейковом магазине выглядят очень реалистичными. На сумке можно увидеть кровь, а на обуви – человеческие зубы.

Представленные товары купить нельзя – они созданы с помощью фоторедактора.

Фото: twitter

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