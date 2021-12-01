Планерки в полевых условиях и любовь к своему делу. Как выглядит рабочий день белорусского вышкомонтажника?

Источник материала: ОНТ

Компании «Белоруснефть» – 55 лет. Сплочённый коллектив – главная ценность предприятия. На добыче «чёрного золота» сегодня строится экономика многих государств, поэтому в отрасли высокий спрос на профессионалов. В их числе – вышкомонтажники. Без этих специалистов не появится ни одна буровая установка.





Прерваться на экстренную планёрку в полевых условиях – не проблема. Особенно, когда от тебя и твоей команды на этом участке зависит буквально всё. Александр Зыкун – бригадир вышкомонтажной бригады.

«Какое расстояние мы будем брать от въезда?»

После того, как геологи укажут на точку, где недра земли скрывают «черное золото», первыми на это место приходят вышкомонтажники. Их задача – собрать и поставить в нужном месте громадную буровую установку.

«Это двухсотая, может быть, я уже сбился со счёта. Тут уже с закрытыми глазами всё видишь – каждую мелочь».

А это сотни тонн металла, который, правда, пока лежит на земле, но уже через два дня превратится в одну большую вертикальную вышку. С её помощью затем пробурят скважину.

«Эти детали напоминают конструктор "Лего", только они в сто раз больше и массивнее».

И неважно, болото здесь было, кукурузное поле или лес – вырубили, высушили, отсыпали песком, уложили фундамент. Участок готов к тяжёлым работам. До шести вышек в год на одну бригаду. И никакого творчества – исключительно сила, выносливость и характер.

«Привезли, собрали, СУБР отбурил – мы опять приезжаем, разбираем её, и опять такой же процесс».

Ещё пару десятков лет назад вышкомонтажники ездили на объекты в кузове, как фронтовики, а буровые станки и вовсе не перевозили, а перетаскивали волоком. Сегодня все по-другому. В «Белоруснефти» продолжается масштабное техническое перевооружение. На объектах много современного оборудования, в том числе с множеством электроники, но им ещё нужно уметь грамотно управлять.

Работа не всегда на земле. Мало того, что деталь нельзя уронить – её нужно ещё и ювелирно закрепить. Всё под пристальным контролем бригадира. Он хоть и внизу, но всегда подскажет и направит.

С момента открытия отечественных месторождений в Беларуси добыто 140 миллионов тонн нефти. Основные запасы находятся в Речицком районе. Работы здесь ещё лет на 50. Поэтому каждая такая скважина – это новая партия углеводородов.

Александр Зыкун, вышкомонтажник предприятия «Белоруснефть»: «На новое место приезжаешь – интересно, глаза горят, на вышку поднимаешься наверх – это такая красота! Это любовь к профессии».

Александр – вышкомонтажник 7-го разряда. Любимому делу отдал 25 лет. Профессия неслучайно считается сугубо мужской. Здесь важно иметь крепкое здоровье – работать приходится на открытом воздухе: и в сильную жару, и в морозы. И только когда вышка готова, а пробный запуск показал, что дефектов нет, можно наконец снять каску и немного отдохнуть.

«Рабочий день закончен, погода нас иногда не радует, но чашечка горячего всегда согревает и радует».

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