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Планерки в полевых условиях и любовь к своему делу. Как выглядит рабочий день белорусского вышкомонтажника?
Источник материала: ОНТ
Компании «Белоруснефть» – 55 лет. Сплочённый коллектив – главная ценность предприятия. На добыче «чёрного золота» сегодня строится экономика многих государств, поэтому в отрасли высокий спрос на профессионалов. В их числе – вышкомонтажники. Без этих специалистов не появится ни одна буровая установка.
Прерваться на экстренную планёрку в полевых условиях – не проблема. Особенно, когда от тебя и твоей команды на этом участке зависит буквально всё. Александр Зыкун – бригадир вышкомонтажной бригады.
После того, как геологи укажут на точку, где недра земли скрывают «черное золото», первыми на это место приходят вышкомонтажники. Их задача – собрать и поставить в нужном месте громадную буровую установку.
А это сотни тонн металла, который, правда, пока лежит на земле, но уже через два дня превратится в одну большую вертикальную вышку. С её помощью затем пробурят скважину.
И неважно, болото здесь было, кукурузное поле или лес – вырубили, высушили, отсыпали песком, уложили фундамент. Участок готов к тяжёлым работам. До шести вышек в год на одну бригаду. И никакого творчества – исключительно сила, выносливость и характер.
Ещё пару десятков лет назад вышкомонтажники ездили на объекты в кузове, как фронтовики, а буровые станки и вовсе не перевозили, а перетаскивали волоком. Сегодня все по-другому. В «Белоруснефти» продолжается масштабное техническое перевооружение. На объектах много современного оборудования, в том числе с множеством электроники, но им ещё нужно уметь грамотно управлять.
Работа не всегда на земле. Мало того, что деталь нельзя уронить – её нужно ещё и ювелирно закрепить. Всё под пристальным контролем бригадира. Он хоть и внизу, но всегда подскажет и направит.
С момента открытия отечественных месторождений в Беларуси добыто 140 миллионов тонн нефти. Основные запасы находятся в Речицком районе. Работы здесь ещё лет на 50. Поэтому каждая такая скважина – это новая партия углеводородов.
Александр – вышкомонтажник 7-го разряда. Любимому делу отдал 25 лет. Профессия неслучайно считается сугубо мужской. Здесь важно иметь крепкое здоровье – работать приходится на открытом воздухе: и в сильную жару, и в морозы. И только когда вышка готова, а пробный запуск показал, что дефектов нет, можно наконец снять каску и немного отдохнуть.
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Планерки в полевых условиях и любовь к своему делу. Как выглядит рабочий день белорусского вышкомонтажника?
Компании «Белоруснефть» – 55 лет. Сплочённый коллектив – главная ценность предприятия. На добыче «чёрного золота» сегодня строится экономика многих государств,...
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