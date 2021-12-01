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К 120-летию Ядвиги Роздзяловской готовят электронный каталог работ белорусского живописца
Источник материала: ОНТ
У каждого города есть не только знаковые места, но и личности. Для Витебска это Марк Шагал, а для Молодечно – Ядвига Роздзяловская. Уже сегодня готовятся к 120-летию со дня рождения художницы, которая создала свою школу. В главном музее Минщины оцифровали всю коллекцию авторских работ. Включая грандиозное полотно «Встреча Красной Армии в Молодечно. 17 сентября 1939 года». И даже больше. В электронный каталог вошли свыше ста произведений белоруски по духу.
Непонятно, где сегодня многие из этих картин. И сохранились ли вообще. Тем ценнее сейчас фотографии со старых негативов. Остались в частных руках. Музей купил цифровую версию 101 кадра. Они были сняты на плёнку живописцем Роздзяловской.
Биография Роздзяловской – иллюстрация XX века, который ломал всё. Родилась в Российской империи, училась во Второй Речи Посполитой, бежала от войны в Беларусь, где обрела больше, чем просто Родину. 75 лет назад первый вернисаж. Сразу признали.
Любой «выход» произведений Роздзяловской из тёмных запасников в свет – событие. «Рябинку» недавно показывали в Минске, в Национальном художественном. С середины 50-х у мастера в народной студии училось немало ныне известных, дорогих живописцев.
Город, конечно, помнит своего гения. Здесь жила пани Ядя. Думала о вечном и творила вечное. Нужно отдать ей должное. Женщина-классик явно заслуживает большего внимания, нежели только в юбилейные даты.
Музей ищет холсты со знакомым автографом по всему миру. Благо сейчас многое оцифровано. Хотят приобрести ещё один выявленный портрет кисти Роздзяловской. У искусства не женское имя, но в Молодечно у него женское лицо. Должно быть заметно.
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У каждого города есть не только знаковые места, но и личности. Для Витебска это Марк Шагал, а для Молодечно – Ядвига Роздзяловская. Уже сегодня готовятся к 120-летию...
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