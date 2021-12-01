К 120-летию Ядвиги Роздзяловской готовят электронный каталог работ белорусского живописца

Источник материала: ОНТ

У каждого города есть не только знаковые места, но и личности. Для Витебска это Марк Шагал, а для Молодечно – Ядвига Роздзяловская. Уже сегодня готовятся к 120-летию со дня рождения художницы, которая создала свою школу. В главном музее Минщины оцифровали всю коллекцию авторских работ. Включая грандиозное полотно «Встреча Красной Армии в Молодечно. 17 сентября 1939 года». И даже больше. В электронный каталог вошли свыше ста произведений белоруски по духу.





Непонятно, где сегодня многие из этих картин. И сохранились ли вообще. Тем ценнее сейчас фотографии со старых негативов. Остались в частных руках. Музей купил цифровую версию 101 кадра. Они были сняты на плёнку живописцем Роздзяловской.

Татьяна Березовец, научный сотрудник Минского областного краеведческого музея (г. Молодечно): «Это и дагестанская её поездка, и зарисовки Краснодарского края. Конечно, очень много натюрмортов шикарных. Теперь научным сотрудникам предстоит большая работа: установить размер, название. Планируем проект к Молодечненскому фестивалю. Очень хотелось бы из этого сделать буклет, книгу».

Биография Роздзяловской – иллюстрация XX века, который ломал всё. Родилась в Российской империи, училась во Второй Речи Посполитой, бежала от войны в Беларусь, где обрела больше, чем просто Родину. 75 лет назад первый вернисаж. Сразу признали.

Эльвира Яхимович, заместитель директора Минского областного краеведческого музея (г. Молодечно): «В фондах Минского областного краеведческого музея хранится 7 живописных и графических работ Ядвиги Иосифовны Роздяловской. Это работы, переданные в дар как самой художницей, так и её друзьями, соратниками, знакомыми. В этом году приобрели пастель, пейзаж (марина). В 2022 будет 120 лет со дня её рождения. И мы готовим выставочный проект».

Любой «выход» произведений Роздзяловской из тёмных запасников в свет – событие. «Рябинку» недавно показывали в Минске, в Национальном художественном. С середины 50-х у мастера в народной студии училось немало ныне известных, дорогих живописцев.

Город, конечно, помнит своего гения. Здесь жила пани Ядя. Думала о вечном и творила вечное. Нужно отдать ей должное. Женщина-классик явно заслуживает большего внимания, нежели только в юбилейные даты.

Музей ищет холсты со знакомым автографом по всему миру. Благо сейчас многое оцифровано. Хотят приобрести ещё один выявленный портрет кисти Роздзяловской. У искусства не женское имя, но в Молодечно у него женское лицо. Должно быть заметно.

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