30 ноября отмечается Международный день инвалидов: как людям с ограниченными возможностями помогают в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Наравне со всеми. В Беларуси стартовала неделя толерантности, посвященная людям с инвалидностью. Их в нашей стране – более полумиллиона. Несмотря на свой недуг, они сильны духом и преодолевают приговор судьбы. Государство такое стремление всячески поддерживает. Ведь даже при ограниченных возможностях можно заниматься любимым делом и создать крепкую семью.





Антон Васанский в инвалидной коляске уже 10 лет. Он, как никто другой, знает: сесть за руль, если ты человек с ограниченными возможностями, – задача не простая. А потому на предложение поучаствовать в разработке инклюзивного автомобиля сразу же ответил согласием. Конечно, мировой автопром производит машины и для людей с инвалидностью. Точнее сказать, переоборудует. Т.е. сначала всё-таки появляется новая модель, а уже после на предприятиях думают, как сделать её максимально комфортной для инвалидов. Получается, откровенно говоря, не очень. Именно поэтому белорусские разработчики пошли другим путем.

Александр Синкевич, директор компании «Универсальная мобильность»: «Такой машины, как спроектировали и изготовили мы, первый прототип, аналогов в мире нет. Эта машина создавалась, так сказать, специально для таких людей, пользователей, и начиная работу, мы поняли, что машину надо создавать вокруг человека в инвалидной коляске».

К разработке электрокара приступили ещё в 2016 году. Это тот самый случай, когда главное не скорость, а качество. Тем более что работы у команды специалистов действительно хватало. Требовались порой уникальные решения. Нестандартный кузов, специальный подъёмник, заднепетельные двери, фиксаторы для кресел-колясок, камеры вместо зеркал. В итоге получился по-настоящему умный, компактный и безопасный автомобиль. Его намерены запустить в серийное производство. Тем более что интерес к разработке есть не только в нашей стране, но и за рубежом.

Антон Васанский, менеджер компании «Универсальная мобильность»: «Человек заезжает в автомобиль этот без посторонней помощи, т.е. это значит, что человек с инвалидностью может вести свободный образ жизни, приехать на работу, с учебы, это решает целую социальную проблему, которая есть на сегодня в мире, independent life, независимый образ жизни».

Тем более что он для людей с инвалидностью становится нормой, ведь возможностей для полноценной жизни всё больше. И речь не только о привычных нам бытовых вещах. Несмотря на свой недуг, такие люди хотят и могут работать. Только в Минской области с начала года трудоустроено около 200 человек. Подстраивается под потребности особенных людей и образование.

Алеся Алехнович, специалист Минской областной организации общественного объединения «Белорусское общество инвалидов»: «Уже ощутимо сделано многое. Вместе с Министерством труда и соцзащиты мы ищем учреждения среднего-специального образования, где мы могли бы обустроить безбарьерную среду для того, чтобы люди с инвалидностью могли получать более удобные для них специальности, специальности, где они могут работать удаленно в том числе».

Активность людей с инвалидностью растет ещё и потому, что городская среда постепенно становится безбарьерной. В Минске подавляющее большинство объектов инфраструктуры доступны для маломобильных групп населения. Тактильная плитка, низкие бордюры, пандусы… И это далеко не всё, что делает города удобными для людей с ограниченными возможностями.

А это актуально ещё и потому, что детей с инвалидностью с каждым годом также становится всё больше. Таким семьям государство оказывает всяческую поддержку. Не только льготы и пособия, но и социальную помощь… Центров соцобслуживания в нашей стране сотни, но этот – семьи и детей – во многом уникальный. Для особенных ребят здесь есть всё – досуг, общение, коррекция, развитие. Одно из новейших направлений – робототехника. Этот необычный маленький друг уже полюбился и детям, и родителям.

Ирина Шульган, заведующий отделением дневного пребывания для детей-инвалидов Минского центра социального обслуживания семьи и детей: «Так как все дети у нас с разной степень утраты здоровья, и это осложняет их обучение по каким-то стандартным программам. Это программа нестандартная как раз. Плюс к этому обучению мы подключили студентов из БГУИР. Программирование – это их прямая такая деятельность. Поэтому для них это тоже очень интересно. И наблюдать за динамикой развития ребенка тоже очень интересно. И они сами могут изменять программы для того, чтобы процесс шел».

И он идет по всей стране. Конечно, многое для людей с инвалидностью ещё предстоит сделать. Но главное, им самим не стоит стыдиться своих недугов. Ведь они, как никто другой, по-настоящему ценят жизнь. А помочь им наполнить её новыми смыслами – в наших силах.

Подписывайтесь на нас в Telegram