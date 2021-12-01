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Белорусские и российские истребители продолжают совместное патрулирование воздушного пространства над границей

01.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусские и российские истребители продолжают совместное патрулирование воздушного пространства над границей

В условиях наращивания контингента у наших границ и воинственных настроений соседей наша страна с союзниками вынуждена реагировать и держать порох сухим. Продолжается совместное патрулирование белорусскими и российскими истребителями воздушного пространства. 


Многофункциональные военные самолеты СУ-30 СМ выполнили очередной полет вдоль рубежей Беларуси. Это один из этапов договорённостей партнёров по Союзному государству. Полеты проходят по утвержденному плану вне зависимости от погодных условий и времени суток. Ранее военное ведомство нашей страны неоднократно заявляло, что фиксирует постоянное увеличение интенсивности полетов разведывательной и боевой авиации стран-членов НАТО вдоль государственной границы, в том числе и в воздушном пространстве Украины. За последнее время общее число полетов увеличилось практически в два раза, а количество авиации США – в полтора.

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В условиях наращивания контингента у наших границ и воинственных настроений соседей наша страна с союзниками вынуждена реагировать и держать порох сухим....
 
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