Собака до слез рассмешила Сеть всего одним движением. Посмотрите, что сделал забавный пес!

Источник материала: ОНТ

Жительница Аризоны опубликовала на YouTube смешные кадры, которые повеселили интернет-пользователей.

Автор видео включила камеру, а затем позвала свою собаку по кличке Бин, которая лежала на диване. Маленький пес мгновенно вылез из-за подушки с немым вопросом: «Что?»

Хозяйка Бина не сдержала хохота. Пользователи Сети также от души посмеялись над маленьким питомцем.

Фото: pexels

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