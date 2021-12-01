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Собака до слез рассмешила Сеть всего одним движением. Посмотрите, что сделал забавный пес!
Источник материала: ОНТ
Жительница Аризоны опубликовала на YouTube смешные кадры, которые повеселили интернет-пользователей.
Автор видео включила камеру, а затем позвала свою собаку по кличке Бин, которая лежала на диване. Маленький пес мгновенно вылез из-за подушки с немым вопросом: «Что?»
Хозяйка Бина не сдержала хохота. Пользователи Сети также от души посмеялись над маленьким питомцем.
Фото: pexels
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Жительница Аризоны опубликовала на YouTube смешные кадры, которые повеселили интернет-пользователей. Автор видео включила камеру, а затем позвала свою собаку по...
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