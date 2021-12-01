В Ушачском районе захоронили останки жертв нацистов

Источник материала: ОНТ

77 лет спустя. В Ушачском районе сегодня прошла особенная траурная церемония, захоронили останки местных жителей, погибших еще в мае 44-го.





Летом этого года в ходе поисковых работ специализированного батальона обнаружили останки 8 мирных граждан, все они стали жертвами расправы во время проведения карательной операции в годы Великой Отечественной войны. Раскопки проводились в рамках уголовного дела прокуратуры по факту геноцида населения Беларуси в годы войны. Сегодня все найденные останки преданы земле на гражданском кладбище, недалеко от того места, где и были обнаружены.

Именно в Ушачах в годы войны располагался штаб крупного партизанского соединения. Здесь работали колхозы, заводы, партизаны контролировали огромный участок земли. Это была территория семи районов, жили здесь около 80 тысяч человек. Всего в Ушачском районе за время оккупации уничтожены 53 деревни и более 3,5 тысяч сельчан.

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