Парень снял на видео, как его окружила толпа уличных котов. Ролик стал вирусным – только посмотрите на эти кадры!

Источник материала: ОНТ

Пользователь TikTok под ником avaddone опубликовал видео с участием толпы котов, которое стало вирусным.

На кадрах, которые парень снимал, сидя в машине, видно, как толпа уличных котов запрыгнула на капот авто. Пушистые питомцы бесстрашно смотрели на водителя и не собирались никуда уходить. Ролик набрал более 350 тысяч просмотров.

«Видно, что профессионалы своего дела, лучше не рисковать», «Бандитский Кошенбург», «Просто успокойтесь, делайте, что они хотят», – написали в комментариях.

Фото: pexels

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