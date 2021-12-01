ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Парень снял на видео, как его окружила толпа уличных котов. Ролик стал вирусным – только посмотрите на эти кадры!

01.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Парень снял на видео, как его окружила толпа уличных котов. Ролик стал вирусным – только посмотрите на эти кадры!

Пользователь TikTok под ником avaddone опубликовал видео с участием толпы котов, которое стало вирусным.

На кадрах, которые парень снимал, сидя в машине, видно, как толпа уличных котов запрыгнула на капот авто. Пушистые питомцы бесстрашно смотрели на водителя и не собирались никуда уходить. Ролик набрал более 350 тысяч просмотров.

«Видно, что профессионалы своего дела, лучше не рисковать», «Бандитский Кошенбург», «Просто успокойтесь, делайте, что они хотят», – написали в комментариях. 

Фото: pexels 

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пользователь TikTok под ником avaddone опубликовал видео с участием толпы котов, которое стало вирусным. На кадрах, которые парень снимал, сидя в машине, видно, как толпа...
 
Новости дня
Новости разные
 
Время больших подарков пришло! Халва и партнеры увеличивают рассрочку в 2 раза
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by