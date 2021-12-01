Непогода обрушилась на Беларусь: оказались ли готовы коммунальные службы и какая зима ждет белорусов в этом году?

Источник материала: ОНТ

Резкие перепады температуры и сильные осадки многих белорусов застали врасплох – тех, кто не успели подготовиться к погодным капризам. А что же коммунальные и дорожные службы?





Мелкие аварии и небольшой транспортный коллапс – для жителей столицы, спешащих на работу, это утро началось именно так. Многие автомобилисты даже бросили личный транспорт и пересели на общественный. В отличие от водителей, коммунальщики встречали непогоду во всеоружии, их рабочий день сегодня начался раньше обычного. Три сотни единиц техники столичные службы вывели еще ночью. Работа кипел и на дорогах, и во дворах.

Владимир Латушкин, заместитель генерального директора предприятия «Горремавтодор Мингорисполкома»: «Ожидали, что он придет чуть-чуть раньше, готовы были ночью, но основной удар его пришелся на 6 часов утра. Ничего сверхъестественного нет. Минус сегодняшней работы – очень сильный ветер, который мешает работать потому, что есть участки определённых уровней, которые подвержены продуванию и на них образуются перемёты, из-за этого водители могут попасть в какую-то ситуацию. Улицы в целом чистые, а вот в каком-то участке приходится повторять данные работы».

В северной столице этот звук сегодня самый популярный. В последний день осени крупный снегопад накрыл и Витебск. До лопат – откапывать транспорт – дело не дошло, но скребками работали все усиленно. Ландшафт Витебска в такую погоду работает против водителей. Переполненным автобусам подняться под горку – та еще задача. И с первой попытки получалось не у всех.

За прошедшую ночь в Витебске выпала декадная норма осадков. Если на дороги выезжала техника, то тротуары, остановки общественного транспорта – тут только вручную.

Конечно, бывали снегопады и сильнее, ситуация не критичная, и все же сегодня каждый час ГАИ фиксирует дорожные происшествия. Наиболее опасные и одновременно уязвимые на дорогах лихачи и невнимательные водители. Так, на загородной дороге в Минской области владелец авто не справился с управлением и оказался в кювете. Чтобы извлечь его из машины, потребовалась помощь спасателей. Сейчас водитель в больнице, как оказалось, у него не было прав.

А с завтрашнего дня водители обязаны использовать только зимние шины, за этим – будет особый контроль. Тем, кто проигнорирует требование, придется раскошелиться. Штраф до 5 базовых величин. И тут уже дешевле «переобуться». И безопаснее.

В режиме повышенной готовности работают и энергетики. Пока серьезного ущерба непогода не принесла. Да, перебои были, но кратковременные и в разное время суток.

Александр Мальков, начальник отдела по работе со средствами массовой информации и идеологии предприятия «Белэнерго»: «Мы отслеживаем повреждения, отключения по часовым срезам. Можно сказать, что на каждый час, когда мы смотрели, то не превышало количество отключенных пунктов даже 50. При этом одновременно отключения возникали только в двух областях. Например, Могилевской и Минской, Минской и Гродненской. Если впереди нас ждет усиление непогоды, то энергетики готовы встретить этот период во всеоружии, потому что проводилась подготовка к осенне-зимнему периоду. 24 часа в сутки за ситуацией в электросетевом комплексе наблюдают оперативно-диспетчерские бригады».

Ну а белорусам стоит готовиться к похолоданию – уже на следующей неделе столбики термометров могут опуститься до -8°С. Завтра же синоптики обещают усиление ветра и метель.

Татьяна Четырко, заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета: «Сложные погодные условия сохранятся сегодня до конца дня. На большей части территории пройдут снегопады, ожидаются метели, во многих районах ожидается усиления ветра с порывами до 15-20 метров в секунду и гололедица на дорогах».

А вообще, по прогнозам синоптиков, предстоящая зима в Беларуси не будет сильно отличаться от прошлогодней. Рекордных морозов не обещают. Но прогнозы, как известно, дело неблагодарное. Так что лучше быть готовыми к любым погодным сюрпризам, особенно на дорогах.

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