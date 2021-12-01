Источник материала: Myfin



Время больших подарков пришло! Халва и партнеры увеличивают рассрочку в 2 раза

С 1 по 31 декабря Халва и все партнеры без исключения объявляют о запуске масштабной акции. Рассрочка по картам Халва MIX и Халва MAX умножается на 2 независимо от категории товаров. Техника и электроника, элементы интерьера и спортивный инвентарь, одежда, обувь и аксессуары, подарочные сертификаты, игрушки и ювелирные украшения – выбирайте подарки на любой вкус и исполняйте самые смелые желания вашей второй половинки, детей, близкого человека или себя любимого.



2 простых шага, чтобы удвоить вашу рассрочку и успеть купить все, что нужно, в этом году:

ШАГ 1 . Смело вносите в ваш «вишлист» покупки на сумму от 300 рублей.

. Смело вносите в ваш «вишлист» покупки на сумму ШАГ 2. С 1 по 31 декабря оплачивайте эти ваши «хотелки» картами Халва MIX и Халва MAX и получайте удвоенную рассрочку (максимальный срок рассрочки 12 месяцев по Халве MIX и 14 месяцев по Халве MAX).

Нет Халвы? Оформите!

Как почувствовать разницу?

Благодаря увеличению срока рассрочки вы можете позволить себе больше, чем обычно. Ваши ежемесячные платежи становятся в 2 раза меньше, а значит, можно не волноваться о дополнительном давлении на семейный бюджет. Разрешите вашим близким и самому себе мечтать так смело, как никогда!

Давайте вместе соберем корзину подарков для вашей семьи вместе с партнерами Халвы!





MIX или все-таки MAX?

Для тех, кто планирует масштабные покупки, Халва MAХ предлагает максимальные преимущества рассрочки: увеличенный лимит до 5 000 рублей, дополнительные 2 месяца рассрочки у любых партнеров и продление рассрочки на отдельные покупки, а также другие опции, расширяющие ваши возможности.

Халва MIX сочетается в себе все самые необходимые преимущества карты рассрочки для оптимального решения ежедневных задач.

Предновогодняя акция действует для любой из карт Халва, а максимальный срок рассрочки в рамках акции составляет до 12 месяцев.

Стать обладателем Халвы MIX и Халвы MAX можно не выходя из дома без оформления дополнительных документов и справок о доходах. Заказывайте карту с бесплатной доставкой по телефону 509 99 99 (для всех мобильных операторов) или оставляйте короткую заявку на сайте mtbank.by.

Также можно обратиться в отделения МТБанка для физических лиц.

*Партнерский материал. ЗАО «МТБанк», УНП 100394906