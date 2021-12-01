Гороскоп на 1 декабря: знакомство с состоятельным человеком у Овнов, неожиданный сюрприз у Раков, приключения у Скорпионов

Источник материала: ОНТ

Успешный день у Овнов. Сегодня у вас есть вероятность знакомства с состоятельным человеком. Ближе к вечеру могут появиться неотложные домашние дела и потребоваться помощь близким.

Тельцам звезды обещают интересные знакомства, которые подарят массу позитивных эмоций. Старайтесь не переживать по пустякам и не обсуждать сложные вопросы.

Хороший день для старта новых проектов у Близнецов. Постарайтесь определиться с глобальными планами. Обстоятельства, которые будут складываться, позволят вам реализовать задуманное.

Раков может удивить любимый человек. Неожиданный сюрприз запомнится вам надолго. Романтический поступок создаст настроение и улучшит ваши взаимоотношения.

Львам захочется совершать благородные поступки и помогать окружающим. Постарайтесь быть тактичными с родственниками и коллегами. Помните, что совет к месту лишь тогда, когда его спрашивают.

У Дев прекрасный день для разговоров о работе и встреч с людьми, которых вы хотите видеть среди своих компаньонов. Ваша интуиция подскажет, чего ждут от вас люди, и что хотят услышать.

Новые возможности появятся у Весов. Вы сможете найти простые варианты для решения вопросов, которые вас волновали. Спокойная атмосфера вечером восстановит ваши силы.

День обещает Скорпионам приятные моменты, приключения и креативные подходы для продвижения проекта. Ваша склонность к экстремальным видам спорта может стать отражением рискованных поступков в деловой сфере.

Стрельцам звезды советуют обратить внимание на свое здоровье, получить консультацию у специалиста и пересмотреть свое отношение к питанию. Нехитрые правила помогут вам легко справляться со стрессом.

Звезды советуют Козерогам быть более внимательными, пользуясь электробытовыми приборами. Ваш энтузиазм позволит быстро выполнить домашние дела и найти время для детей и творчества.

Встреча с человеком во время поездки может повлиять на дальнейшую жизнь Водолеев, а удивительный рассказ попутчика изменить ваши взгляды и отношение к некоторым вещам.

Рыбы проявят активность и займутся урегулированием финансовых задолженностей. Вам удастся договориться о рассрочке платежей и укрепить свое материальное положение.

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