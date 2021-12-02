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Эксперты: к словам Лукашенко о размещении ядерного оружия на территории Беларуси нужно относиться вполне серьезно
Источник материала: ОНТ
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Анализирует тезисы Александра Лукашенко и экспертное сообщество. Что интересно, в западном медийном поле реакции практически нет. А вот российские и белорусские эксперты подтверждают, что к словам Президента нужно относиться вполне серьёзно, в том числе и по вопросу размещения ядерного оружия на территории Беларуси, если НАТО разметит подобное вооружение у наших границ.
Аккуратно прокомментировали слова Александра Лукашенко и в НАТО. Причём скорее взяли назад свои же заявления. 19 ноября глава блока Йенс Столтенберг в Берлине подчеркнул, что «ядерное оружие в других европейских странах, в том числе к востоку от Германии», а уже сегодня опроверг сам себя: «ядерное оружие не будет размещаться в странах, где его сейчас нет».
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Эксперты: к словам Лукашенко о размещении ядерного оружия на территории Беларуси нужно относиться вполне серьезно
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