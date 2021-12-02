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Переводы Библии на современный белорусский язык презентовали в Национальной библиотеке

02.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Переводы Библии на современный белорусский язык презентовали в Национальной библиотеке

Фраза, которую знают во всём мире: «В начале было Слово». Переводы Библии на современный белорусский язык сегодня связали представителей разных христианских конфессий. Это особенно символично в Год народного единства. Для встречи за одним столом в «храме знаний» – Национальной библиотеке – сразу несколько зримых поводов. 


Словно голос свыше – скрипка Лукаша Декуть-Малея. Он жил в Бресте, где служил пастором крупнейшей в Восточной Европе баптистской церкви. Народного просветителя XX века учёные-библеисты сегодня ставят рядом со Скориной и Радзивиллом Чёрным.

Александр Суша, заместитель генерального директора Национальной библиотеки Беларуси: «Факсімільнае выданне атрымалася значна большым па памеры, чым арыгінал. Арыгінал – гэта зусім невялічкая кніжка, адно з Евангелляў. Яна фактычна з’яўляецца такім укладышам у структуры новага выдання. Усё астатняе – гэта тэксты даследаванняў, якія раскрываюць каштоўнасць гэтага першага перакладу». 

95 лет разделяют этот переплёт с изданием в мягкой обложке. И раритет показали сегодня. Экземпляр 26 года – единственный в библиотечном фонде страны. На полке памяти Декуть-Малея, который перевёл все «благие вести», не хватает лишь «от Матфея».  

Мария Мицкевич, внучка Якуба Коласа: «Удзячна лёсу, што ўдалося зрабіць гэты праект, выдаць кнігу. Гэта пераклад 4 Евангелляў на беларускую мову Міхася Міцкевіча. Ён быў школьным настаўнікам, пісаў вельмі добра. Мы проста сканавалі. Можна ўбачыць і руку, і таксама нейкія праўкі, якія ён рабіў».  

Читаемый почерк младшего брата Якуба Коласа. Судьба забросила его за океан, в США. Там в 1960-х Михась Мицкевич и взялся за перевод «слова Божьего» с церковнославянского языка на более привычный уху православных земляков-эмигрантов.  

Каждую секунду в мире печатается одна Библия. «Книга книг» уже переведена на 2036 языков и наречий. При этом в белорусском одно и тоже слово может звучать по-разному: «Евангелле», «Эвангеле», «Эванэлія». А ещё наши толмачи пишут и кириллицей, и латиницей. 

В «храме знаний» отныне будут храниться рукописи ксендза Владислава Чернявского – в дар от соратников. Его перевод Библии на белорусский в конце 1960-х благословил Папа Римский. Все эти труды доступны и понятны православным, католикам, протестантам.      

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Теги: Брест
 
 
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Фраза, которую знают во всём мире: «В начале было Слово». Переводы Библии на современный белорусский язык сегодня связали представителей разных христианских...
 
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