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В банке из-под конфет нашли редчайшую монету стоимостью $264 тыс.

02.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В банке из-под конфет нашли редчайшую монету стоимостью 4 тыс.

Британец Вентворт Бомонт нашел редчайшую американскую монету в банке из-под конфет. На аукционе стоимость монеты оценили в $264 тыс. Об этом сообщает Associated Press.

Редкую находку британец совершил, открыв жестяную банку, хранившуюся в фамильном особняке в Англии. Найденную монету мужчина решил отнести специалистам, которые опознали в ней серебряный шиллинг, отчеканенный в Бостоне в 1652 году – одну из первых монет, выпущенных европейцами в Северной Америке. Кроме того, в банке были найдены два континентальных доллара 1776 года выпуска, а также бронзовая медаль Libertas Americana, изготовленная в честь освобождения 13 колоний от власти Великобритании.

Самой ценной находкой, как легко можно догадаться, оказался шиллинг. Специалисты утверждают, что подобных монет в мире осталось не более 40 и все они, как правило, находятся в плачевном состоянии. Во время торгов на аукционе стоимость лота оценили в $264 тыс. – именно за такие деньги она досталась анонимному покупателю из США.

Остальные находки были оценены в $80 тыс. за банкноты и $17 тыс. за медаль.

Сам внезапно обогатившийся Бомонт подозревает, что монеты и медаль могли принадлежать кому-то из его американских предков, среди которых, по всей видимости, был один из первых поселенцев Нью-Гемпшира Уильям Вентворт, один из потомков которого вернулся в Англию.

Фото: Portland Press Herald

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Британец Вентворт Бомонт нашел редчайшую американскую монету в банке из-под конфет. На аукционе стоимость монеты оценили в $264 тыс. Об этом сообщает Associated Press....
 
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