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Лукашенко: украинские военные сами попросили Россию спасти Крым в 2014 году
Источник материала: ОНТ
Реакция Минска как предостережение. Президент подтвердил готовность перекрыть транзит энергоносителей в случае закрытия границы со стороны Польши. И даже больше – не исключил возможности размещения на территории Беларуси ядерного оружия. К слову, пусковые площадки под него сохранены.
Эти заявления Александр Лукашенко сделал в состоявшемся накануне интервью информационному агентству «Россия сегодня». Беседа ещё не опубликована целиком, но её отдельные части вызвали большой резонанс. И сегодня появились новые подробности.
Слова Президента адресованы главным образом польскому руководству, хоть Александр Лукашенко твёрдо убеждён, что Варшава находится под внешним управлением и тезисы для польских властей пишутся их американскими кураторами. Однако шутить в ответ на угрозы закрыть границу с Беларусью Александр Лукашенко не намерен.
Не менее агрессивной Президент считает и политику НАТО. Как недавно сообщил её генеральный секретарь, в случае отказа Германии от ядерного оружия оно может оказаться в Восточной Европе. Читай – Польше. Если это произойдёт, Александр Лукашенко готов просить у России размещения соответствующего оружия на белорусской территории. К слову, какое-то время после распада СССР оно продолжало оставаться в нашей стране. Его вывод стал результатом подписания Договора о нераспространении ядерного оружия.
Кроме того, Президент полагает, что для эффективной защиты от ракетного нападения Беларуси необходимы российские комплексы С-400 и С-500. Возвращаясь к геополитике, масла в огонь подливает и Украина. Действия её властей – и нынешних, и им предшествующих – Александр Лукашенко считает, мягко говоря, недальновидными. События семилетней давности могут пролить свет на судьбу Крыма.
При этом в разгар конфликта на Донбассе от помощи российской стороны бывший президент Украины Пётр Порошенко отказался. Причина, по мнению Александра Лукашенко, может быть всего одна – внешнее управление. Но даже несмотря на нынешнюю жёсткую риторику официального Киева, Александр Лукашенко не теряет надежды на нормализацию отношений с Украиной, но только в случае, если от неё не будет исходить агрессии ни в сторону Минска, ни в адрес Москвы.
ФОТО: president.gov.by
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Реакция Минска как предостережение. Президент подтвердил готовность перекрыть транзит энергоносителей в случае закрытия границы со стороны Польши. И даже больше...
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