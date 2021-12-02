Лукашенко: украинские военные сами попросили Россию спасти Крым в 2014 году

Источник материала: ОНТ

Реакция Минска как предостережение. Президент подтвердил готовность перекрыть транзит энергоносителей в случае закрытия границы со стороны Польши. И даже больше – не исключил возможности размещения на территории Беларуси ядерного оружия. К слову, пусковые площадки под него сохранены.





Эти заявления Александр Лукашенко сделал в состоявшемся накануне интервью информационному агентству «Россия сегодня». Беседа ещё не опубликована целиком, но её отдельные части вызвали большой резонанс. И сегодня появились новые подробности.

Слова Президента адресованы главным образом польскому руководству, хоть Александр Лукашенко твёрдо убеждён, что Варшава находится под внешним управлением и тезисы для польских властей пишутся их американскими кураторами. Однако шутить в ответ на угрозы закрыть границу с Беларусью Александр Лукашенко не намерен.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Когда меня будут душить поляки или еще какие-то там, я буду смотреть на какие-то контракты? Бросьте вы, о чем вы говорите! Поляки решили закрыть границу с Беларусью – хорошо, закрывайте. Мы не очень-то часто ездим в Евросоюз. Наши интересы сегодня в России, Китае и на Востоке больше всего. А если я закрою, что будет тогда с этим потоком, который в основном в Россию, Китай идет через нас? Ведь граница России с Украиной закрыта. Только Беларусь. Он закроет границу! Кому ты в ущерб закроешь? Сам себе».

Не менее агрессивной Президент считает и политику НАТО. Как недавно сообщил её генеральный секретарь, в случае отказа Германии от ядерного оружия оно может оказаться в Восточной Европе. Читай – Польше. Если это произойдёт, Александр Лукашенко готов просить у России размещения соответствующего оружия на белорусской территории. К слову, какое-то время после распада СССР оно продолжало оставаться в нашей стране. Его вывод стал результатом подписания Договора о нераспространении ядерного оружия.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Я лично подписывал, хотя это не мое творение, я никогда бы на это не пошел, если бы не предыдущие наши власти до меня, это я первый год был Президентом. Если бы не эти власти, которые сотворили этот международный договор. Я уже по факту его подписывал, он парафирован был и так далее. Более того, я после этого еще несколько лет не выводил ядерное оружие из Беларуси. Знаете, почему я его вывел? Прежде всего, под жёстким давлением Ельцина и всей команды, которая тогда была. Почему я стал врагом для Запада? Не потому, что я диктатор. Потому что все площадки, на которых стояли "Тополя", кроме одной, полностью сохранены и до сих пор готовы к использованию».

Кроме того, Президент полагает, что для эффективной защиты от ракетного нападения Беларуси необходимы российские комплексы С-400 и С-500. Возвращаясь к геополитике, масла в огонь подливает и Украина. Действия её властей – и нынешних, и им предшествующих – Александр Лукашенко считает, мягко говоря, недальновидными. События семилетней давности могут пролить свет на судьбу Крыма.

При этом в разгар конфликта на Донбассе от помощи российской стороны бывший президент Украины Пётр Порошенко отказался. Причина, по мнению Александра Лукашенко, может быть всего одна – внешнее управление. Но даже несмотря на нынешнюю жёсткую риторику официального Киева, Александр Лукашенко не теряет надежды на нормализацию отношений с Украиной, но только в случае, если от неё не будет исходить агрессии ни в сторону Минска, ни в адрес Москвы.

ФОТО: president.gov.by

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