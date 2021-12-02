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Молодежную политику обсудили на выездном заседании коллегии Администрации Президента на МАЗе

02.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Молодежную политику обсудили на выездном заседании коллегии Администрации Президента на МАЗе

Социальная поддержка, трудоустройство, молодёжные инициативы и патриотическое воспитание! Как в Беларуси реализуют молодежную политику, сегодня обсудили на выездном заседании коллегии Администрации Президента. 


Тема актуальная, ведь каждый пятый житель нашей страны – младше 30 лет.  Площадкой для большого разговора стал флагман белорусского машиностроения – МАЗ. Его многотысячный трудовой коллектив ежегодно пополняется молодыми, амбициозными и высококлассными специалистами. Выстраивая стратегию молодёжной политики, сегодня следует учитывать новые вызовы.  

Рекорды продаж на рынках России и Украины! Минский автомобильный завод увеличивает поставки за рубеж даже в условиях нечестной конкуренции со стороны западных партнёров. Предприятие уверенно смотрит в будущее и выполняет все свои обязательства. Как перед потребителями, так и своими работниками. Это особенно важно, ведь на заводе трудится много молодых специалистов. 

Очевидно, МАЗ для ведущих мировых производителей – серьёзный конкурент. Борьба за рынок ведётся ожесточённая, а всё чаще – против всяких правил. На каком основании против предприятия введены санкции? Внятного ответа здесь так и не получили. Нелепые попытки объяснить всё якобы заботой о правах человека – откровенное западное лицемерие. На днях с ним столкнулась и команда «МАЗ-СПОРТавто». Белорусские экипажи готовились побороться за медали ралли «Дакар», но оказались вне игры. Причина – те самые санкции. Казалось бы, ну при чем здесь вообще спорт? Однако это тоже часть западной стратегии. 

Артем Цуран, заместитель председателя Минского горисполкома: «Недопущение команды "МАЗ-СПОРТавто". Вижу в этом сугубо политический подтекст. Мы неоднократно, уже на протяжении буквально полутора этих лет видим преследование спортивных функционеров, наших представителей – как Национального олимпийского комитета, так и конкретных спортсменов, начиная от санкций и не допуска к играм официальных лиц, до просто отмены соревнований на территории нашего города или страны».  

Для чего это делается и почему попытки изолировать Беларусь обречены на провал? Об этом и не только шла речь на диалоговой площадке. Представители власти пришли прямо на производство, чтобы пообщаться с молодыми сотрудниками МАЗа. Конечно, все они следят за событиями в стране, но ещё раз обсудить новостную повестку последних событий лишним не будет.   

Конечно, речь шла о будущем. Предприятия Заводского районы столицы, страны в целом. Желания у молодых людей во многом схожи. Они хотят осваивать новые профессии, достойно зарабатывать, заводить семьи, жить в спокойной и процветающей стране. Одним словом, созидать. А все условия для этого есть и обязательно будут в дальнейшем. 

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси: «Когда говорят, что мы упустили молодёжь, я с этим абсолютно не согласен. Какую-то часть, может быть, и упустили. Сегодня нужно больше внимания уделить гражданской активной патриотической позиции. Если сегодня не работать с молодёжью, завтра с ней будут работать другие. Самое главное – скорректировать государственную молодёжную политику, с учетом требования времени, с учетом и пожеланий молодёжи».

В ближайшее время такие встречи пройдут и на других предприятиях, в разных регионах страны. Молодёжь услышат. С ней хотят говорить на близком и понятном языке. Без формализма и закрытых тем.

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