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24-й день на границе. У беженцев остаются две надежды: обращение к правительствам Германии и Польши, а также «6 декабря»
Источник материала: ОНТ
Кто-то уже отчаялся и уехал, но у многих беженцев нет обратного пути. Они по-прежнему в кризисном центре на польской границе. Между собой обсуждают дату – 6 декабря. Зарядили свои мобильные телефоны, общаются с родственниками в Германии. По их данным, в этот день должна решиться их судьба: будет ли гуманитарный коридор? Сегодня зима наступила не только в календаре. И это очередные испытания для измотанных людей. Беларусь не оставила в беде. Продолжит Алексей Кряквин.
Многие из них впервые видят настоящую зиму. Мороз и снег – явления непривычные. Да и весь 2021-й для них – жизнь в совершенно новых реалиях. Но надежды на решение вопроса они не теряют.
Откуда информация про 6 число и кто будет решать их вопрос, люди не говорят. Видимо, получают какую-то информацию через своих знакомых. Насколько ей можно верить? Они надеются.
Визуально людей в кризисном центре стало меньше. Кто-то всё-таки отчаялся и уехал искать другие пути к своей мечте. Остались самые стойкие и те, у кого вариантов вообще нет. А созданные условия – пусть и временное, но спасение.
Беларусь по-прежнему помогает всем, чем может. 112 тонн – именно столько гуманитарной помощи было доставлено сюда за время нахождения беженцев на границе. Все вопросы, и частные в том числе, если не решаются сразу, то идёт поиск вариантов. Как, например, с обувью 46-го размера.
Спустя почти месяц помощь заявлена и от некоторых международных организаций. Немецкий Красный Крест готов перечислить более 140 тысяч евро, правда, когда точно поступит эта сумма, неизвестно. Накануне в кризисном центре раздали тысячу одеял от Управления верховного комиссара по делам беженцев ООН. Ежедневно с вещами помогает Белорусский союз женщин.
В кризисном центре всё идёт своим чередом. Оперативно отреагировали и на изменения погоды.
Граница – не единственное место, где находятся беженцы, которые едины в своей цели. Эта сирийская семья сейчас в Минске, на съёмной квартире. Ждут политического решения и гуманитарного коридора. Но вот деньги стремительно заканчиваются. До этого они 22 дня провели на границе. И им удавалось попасть в Евросоюз, но всякий раз оттуда их силой выбрасывали в Беларусь.
Фарид инвалид с рождения. Ходит с большим трудом. У его жены Асии – диабет. На родине они продали всё, чтобы дать возможность детям избежать ужасов войны.
Хотя в Германии им обещали медицинскую помощь. Но теперь ни помощи, ни обещаний. И нет шанса на воссоединение с родными, которые там, в Евросоюзе. В том числе и из-за этого многие всё-таки решились на возвращение домой.
Сегодня в аэропорту примерно 390 пассажиров. Среди них 53 ребёнка. Те, кто могут говорить на английском, не хотят давать интервью, говорят, что надо побыть наедине с мыслями. У каждого здесь своя драма. Этот мужчина из Ирака до сих пор переживает свой ужас.
Пока они ждут рейса на юг, ближайший ожидается завтра. Тем временем на границе – своя, уже в чём-то привычная жизнь. К волонтёрам присоединилась и педагоги. Они не просто собирают помощь по учреждениям образования. В классах и вузовских аудиториях обсуждают сложившуюся с курдами ситуацию.
У беженцев здесь есть две задачи на ближайшее время. Первая: они еще раз хотят обратиться к правительствам Германии и Польши. Письменно или через видеообращение. Но сомневаются, что судьба людей с Ближнего Востока больших европолитиков заинтересует. И вторая: это надежда на 6 число. Они полагают, что этот день станет решающим. Или Евросоюз пустит, или же – билет домой.
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24-й день на границе. У беженцев остаются две надежды: обращение к правительствам Германии и Польши, а также «6 декабря»
Кто-то уже отчаялся и уехал, но у многих беженцев нет обратного пути. Они по-прежнему в кризисном центре на польской границе. Между собой обсуждают дату – 6 декабря....
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