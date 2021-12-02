24-й день на границе. У беженцев остаются две надежды: обращение к правительствам Германии и Польши, а также «6 декабря»

Источник материала: ОНТ

Кто-то уже отчаялся и уехал, но у многих беженцев нет обратного пути. Они по-прежнему в кризисном центре на польской границе. Между собой обсуждают дату – 6 декабря. Зарядили свои мобильные телефоны, общаются с родственниками в Германии. По их данным, в этот день должна решиться их судьба: будет ли гуманитарный коридор? Сегодня зима наступила не только в календаре. И это очередные испытания для измотанных людей. Беларусь не оставила в беде. Продолжит Алексей Кряквин.





Многие из них впервые видят настоящую зиму. Мороз и снег – явления непривычные. Да и весь 2021-й для них – жизнь в совершенно новых реалиях. Но надежды на решение вопроса они не теряют.

«Спасибо, что поддерживаете нас. У меня нет ног. Даже не представляю, как бы я был в лесу в такую погоду».

«Я был в Иране, Турции, Германии. В Германии тоже бывает холодно. Много снега. Говорят здесь, что окончательное решение в Берлине по нам примут 6 числа. Мы ждем».

Откуда информация про 6 число и кто будет решать их вопрос, люди не говорят. Видимо, получают какую-то информацию через своих знакомых. Насколько ей можно верить? Они надеются.

Визуально людей в кризисном центре стало меньше. Кто-то всё-таки отчаялся и уехал искать другие пути к своей мечте. Остались самые стойкие и те, у кого вариантов вообще нет. А созданные условия – пусть и временное, но спасение.

Беларусь по-прежнему помогает всем, чем может. 112 тонн – именно столько гуманитарной помощи было доставлено сюда за время нахождения беженцев на границе. Все вопросы, и частные в том числе, если не решаются сразу, то идёт поиск вариантов. Как, например, с обувью 46-го размера.

Спустя почти месяц помощь заявлена и от некоторых международных организаций. Немецкий Красный Крест готов перечислить более 140 тысяч евро, правда, когда точно поступит эта сумма, неизвестно. Накануне в кризисном центре раздали тысячу одеял от Управления верховного комиссара по делам беженцев ООН. Ежедневно с вещами помогает Белорусский союз женщин.

В кризисном центре всё идёт своим чередом. Оперативно отреагировали и на изменения погоды.

Граница – не единственное место, где находятся беженцы, которые едины в своей цели. Эта сирийская семья сейчас в Минске, на съёмной квартире. Ждут политического решения и гуманитарного коридора. Но вот деньги стремительно заканчиваются. До этого они 22 дня провели на границе. И им удавалось попасть в Евросоюз, но всякий раз оттуда их силой выбрасывали в Беларусь.

Фарид Шакри Али: «Когда мы попали уже на территорию Польши, солдаты нас поймали, он прямо мне в лицо пшикал газом слезоточивым, два часа я ничего не видел. Они обращались очень жестко, били, несмотря на женщин, детей. Обращались очень грубо, телефоны забрали, сломали, несколько раз попытка была, вернули обратно».

Фарид инвалид с рождения. Ходит с большим трудом. У его жены Асии – диабет. На родине они продали всё, чтобы дать возможность детям избежать ужасов войны.

Фарид Шакри Али: «У нас была цель поехать в Германию, во-первых, потому что у нас, в Сирии, война. У меня проблемы с коленями, у жены высокое давление и сахар».

Хотя в Германии им обещали медицинскую помощь. Но теперь ни помощи, ни обещаний. И нет шанса на воссоединение с родными, которые там, в Евросоюзе. В том числе и из-за этого многие всё-таки решились на возвращение домой.

Сегодня в аэропорту примерно 390 пассажиров. Среди них 53 ребёнка. Те, кто могут говорить на английском, не хотят давать интервью, говорят, что надо побыть наедине с мыслями. У каждого здесь своя драма. Этот мужчина из Ирака до сих пор переживает свой ужас.

«Поляки избили. Потом на границе натравливали собак. И так заставили идти. Я улетаю, потому что денег совсем не осталось. Уже в Ираке буду снова думать, что делать. Может, следующая попытка будет удачной».

Пока они ждут рейса на юг, ближайший ожидается завтра. Тем временем на границе – своя, уже в чём-то привычная жизнь. К волонтёрам присоединилась и педагоги. Они не просто собирают помощь по учреждениям образования. В классах и вузовских аудиториях обсуждают сложившуюся с курдами ситуацию.

У беженцев здесь есть две задачи на ближайшее время. Первая: они еще раз хотят обратиться к правительствам Германии и Польши. Письменно или через видеообращение. Но сомневаются, что судьба людей с Ближнего Востока больших европолитиков заинтересует. И вторая: это надежда на 6 число. Они полагают, что этот день станет решающим. Или Евросоюз пустит, или же – билет домой.

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