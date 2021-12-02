Студенты и преподаватели сферы культуры побывали на экскурсии во Дворце Независимости

Источник материала: ОНТ

Прикоснуться к прекрасному. Студенты и преподаватели сферы культуры впервые переступили порог здания, которое по праву считается символом государственности. Во Дворце Независимости вновь экскурсия.





По уже сложившейся традиции началась она с зала торжественных церемоний – самая большая подобная площадка в стране. Именно здесь проходит инаугурация главы государства, торжественные балы и чествуют олимпийцев. Но, пожалуй, больший интерес у творческой публики вызвало убранство помещений – в них не только ощущается сопричастность к политическим и историческим событиям страны, но и величие белорусского искусства и мастерства. Во Дворце всё сделано руками только наших строителей и дизайнеров, практически полностью из отечественных материалов. В каждом сантиметре интерьеров прочитывается высокое мастерство художников, а это не может не вызвать гордость за нацию. Конечно, бесспорное вдохновение для будущей творческой элиты страны.

Публичные экскурсии во Дворце Независимости – традиция, которой более 5 лет. За это время резиденцию, которую раньше видели только по телевизору, лично посмотрели тысячи людей.

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