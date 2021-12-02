Обновленная Конституция: роль Конституционного суда и практика защиты чести и достоинства

Источник материала: ОНТ

Чего ждать от новой Конституции белорусам? И когда проект появится в широком доступе? Новая роль Конституционного суда и практика защиты чести и достоинства. Мы продолжаем говорить о подробностях нового Основного закона страны.





«Подготовка к референдуму по Конституции» – эта фраза войдет в учебники истории. 36 членов Конституционной комиссии 8 месяцев работали над изменениями в Основной закон. Потом правки прошли ещё один фильтр из юристов и управленцев: последним этапом станет референдум. Перед общественным обсуждением (и оно вскоре будет) эксперты говорят: «Главное, что проект есть, какие бы ни строились предположения "о том, что внутри"».

Юрий Воскресенский, директор Информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил»: «Этот текст готов, напечатан. Это ответ тем критикам, которые сказали, что этот вопрос хотят заболтать. Мы видим текст, который определяет развитие страны на два года и отражает все демократические процессы. Это и есть ответ на их гражданский запрос».

Почти теми же словами оппозиция ответит на просьбу «максимально критиковать проект» в процессе финальной вычитки. Вряд ли даже во Дворце Независимости есть зал, в котором могли бы собраться все, кто предлагал, корректировал, проверял и вносил изменения в Основной закон. Сделать это мог ведь любой белорус. Большее участие каждого в управлении государством (людей разных профессий, социальных статусов и политических взглядов) и есть основная задача новой Конституции. Отсюда и многочисленные разговоры о статусе Всебелорусского народного собрания – органа, который будет представлять «те самые разные» интересы общества.

В белорусских учебниках истории уже есть история, на примере которой хорошо понятно, зачем нужно Всебелорусское собрание, которому предполагается частично передать некоторые полномочия Президента. По сути, этот орган будет выступать своего рода противовесом ветвей власти и не даст «свалиться» ни в одну крайность. По словам экспертов, лучше всего это понимают те, кто застал развал Советского Союза. Яркий пример – как не надо было делать некоторым политикам.

Как видит общество изменения? И себя в этих изменениях? Защищать свои конституционные права? Мало кто из белорусов сталкивается с этим на практике. Это здание напротив Совета Республики знают не все. Но это может скоро измениться. Одна из поправок – обращаться в Конституционный суд люди смогут напрямую. Например, защищая свободу, неприкосновенность и достоинство личности.

Интерес и призывы разработчиков понятны. Из практики других государств: в XXI веке из 95 заметных конституционных реформ 86 удачно состоялись. И привели к нужным и своевременным изменениям в обществе. Беларусь идёт по тому же пути.

Дата референдума пока не назначена. Но, судя по недавним социологическим исследованиям, в обществе есть интерес и вовлеченность, то есть Беларусь к обсуждению изменений в Конституцию готова. Ведь над проектом работали белорусы, которые точно видят свое будущее в этой стране и хотят для неё лучшего. Остаётся только всем вместе согласовать детали.

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