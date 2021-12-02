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Очередь из большегрузов на границе с Польшей растянулась на 15 километров

02.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Очередь из большегрузов на границе с Польшей растянулась на 15 километров

Сложная обстановка сейчас на брестском направлении. Перед пунктом пропуска «Козловичи» собрались около тысячи грузовиков – все ждут выезда в страны Евросоюза. Белорусы, россияне, казахи, много сербских и литовских номеров – очередь растянулась на 15 километров. 


Грузовики выстраиваются в две колеи, из-за высокой загруженности объездной на дороге частые заторы, приходится вмешиваться сотрудникам ГАИ. Перевозчики нервничают, позади тысячи километров, перед самой границей без движения приходится простаивать по несколько дней.  

Дмитрий Ковалёв, начальник таможенного пограничного перехода «Козловичи»: «В преддверии новогодних праздников, а также в связи с закрытием сопредельного пункта пропуска "Кузница" (с белорусской стороны "Брузги") таможенными органами Беларуси предпринимаются все меры для выполнения норм, установленных двусторонним соглашением. На данный момент ежесуточно мы оформляем более двух тысяч грузовых автомобилей. Польская сторона принимает на 20% меньше, чем установлено в нормах двустороннего соглашения».

После закрытия пункта пропуска «Кузница» перевозчики рассчитывали, что поляки ускорят приём в других направлениях. Реакции не последовало. Впереди новогодние праздники, трафик вырастет в несколько раз. Водителям нужно успеть сделать загрузки до того, как Европа уйдет на рождественские каникулы. Белорусские таможенники уже перешли в усиленный режим работы, как будет развиваться ситуация, зависит от сопредельных сторон. Выезда из страны по всем направлениям ожидают более 4,5 тыс. большегрузов. Заторы по всем трём направлениям – польском, литовском и латвийском. 

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Сложная обстановка сейчас на брестском направлении. Перед пунктом пропуска «Козловичи» собрались около тысячи грузовиков – все ждут выезда в страны Евросоюза....
 
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