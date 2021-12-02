Источник материала: Myfin



​Перспективный проект европейского уровня! Minsk World впечатлил новосёлов дома «Калининград»

И хотя в этой новостройке уже нет свободных апартаментов, вы можете выбрать любой другой дом – готовый или строящийся – и присоединиться к счастливым новосёлам в Minsk World!



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Пока вы решаетесь, давайте познакомимся в жильцами нового дома Minsk World.





Супруги Алексей и Карина

Клиенты Алексей и Карина признаются, что до приобретения апартаментов в доме «Калининград» жили в частных домах либо пятиэтажках, поэтому выбрали в новостройке не самый высокий, седьмой этаж. По дороге в апартаменты, которые совсем скоро станут новым домом для молодой семьи, первым впечатлением стал панорамный лифт. Это очень необычно!







Так выглядит лобби дома «Калининград»

«Изначально мы присматривались к дому «Москва», даже приезжали сюда с детьми погулять, но потом выбрали «Калининград». Детям, кстати, здесь понравилось даже больше чем нам. С игровых площадок их было невозможно вытянуть», – рассказали супруги.



Они уверены, что когда стройка закончится, район станет ещё лучше: в перспективе здесь откроется новая станция метро «Аэродромная», добраться до которой можно будет за 5 минут.

Супруги признаются, что Minsk World им очень понравился, поэтому решили построить ещё одни апартаменты в квартале «Тропические острова» в доме «Аруба».





Детская площадка возле дома «Калининград»

«За эти деньги мы не смогли бы купить даже однокомнатную квартиру в хрущёвке в старом районе. А здесь новенькая и свеженькая. Конечно, мы выбрали новостройку», – улыбается Карина.



По её словам, MinskWorld – идеальный район для молодёжи: здесь много спортивных и игровых площадок, вся инфраструктура – в пешей доступности. Что может быть лучше!





Такой дом трудно не заметить!

Яркий дом «Калининград» находится в южной части квартала «Евразия». Всё, что необходимо для комфортной жизни, здесь действительно будет под рукой: детский сад в центре квартала, игровые и спортивные площадки, велосипедные парковки, зелёные зоны для отдыха и выгула домашних животных. В соседних кварталах появятся школы, взрослая и детская поликлиника, магазины и торговые центры, а также шикарный парк.







Таким по проекту будет Международный финансовый центр





Так центр будет выглядеть с высоты птичьего полета

В пешей доступности – Международный финансовый центр и торгово-развлекательный центр. В перспективе это место станет центром притяжения комплекса, его экономическим сердцем.



Клиентка Алла Александровна в «Калининграде» купила квартиру для дочери. Выбрала MinskWorld, потому что считает этот район перспективным. Что касается дома, он расположен удачно, в пяти минутах ходьбы будет станция метро «Аэродромная».





Алла Александровна приобрела апартаменты для дочери

«Это новый «город в городе», проект 21 века. Мне давно хотелось жить в таком районе», – поделилась она.



К новеньким апартаментам у женщины претензий нет: хорошие окна, ровные стены.

«Ремонт придётся делать своими силами, но мы справимся с этим, это не в первый раз», – добавила она.





Камин в лобби дома «Калининград»

Особенно Алле Александровне понравился дизайн лобби и зоны отдыха.



«Я надеюсь, что жильцы нашего дома будут чистоплотными людьми и сохранят эту красоту в первозданном виде», – улыбнулась она.





Супруги Максим и Ольга

Супруги Максим и Ольга тоже с порога оценили дизайн в лобби.



«Свежий дизайнерский взгляд, всё актуально и современно», – поделились впечатлениями они.





Яркий дом, в котором будет приятно жить

Уникальный дизайн – это ещё одна отличительная особенность каждой новостройки в многофункциональном комплексе Minsk World. Дом «Калининград» – яркий, во всех смыслах этого слова, пример.



«Мы проезжали по другим кварталам, наш дом нравится больше всего», – признаётся Ольга.

Муж и жена остались довольны первым визитом в новые апартаменты.

«Хорошая планировка, открытая терраса и балкон. Нравится, что есть панорамные окна, значит будет много света», – перечислили они преимущества.





Приятно видеть счастливые лица клиентов на приемке

Супруги уже распланировали примерный дизайн, знают, где будет спальня, детская и гостиная. Осталось только сделать ремонт и можно переезжать.



А вы хотите начать новую жизнь в одной из новостроек многофункционального комплекса Minsk World? Тогда поторопитесь! Апартаменты здесь пользуются большим спросом!

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*Партнерский материал. ИООО «Дана Астра», УНП 191295361